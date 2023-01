Kunne have endt i alvorlig togulykke: Godstog kørte to kilometer over Fyn med flækket hjul

Kunne have endt i alvorlig ulykke

Ingen kom til skade ved hændelsen, og skaderne var begrænset til hjul, bremser og bunden af vognen, lyder det i Haverikommisionens foreløbige rapport.

I rapporten fremgår det dog også, at Havarikommisionen, der ellers kun tager sig af alvorlige ulykker, er gået ind i Ejby-hændelsen, fordi den "under lidt andre omstændigheder vurderes at kunne have ført til en alvorlig ulykke."

- Vi kan ikke afvise, at det ødelagte hjul kunne have ført til en alvorlig ulykke, siger Bo Haaning, der dog siger, at sandsynligheden er lille.



- Sådan noget må bare ikke ske, understreger han.

Inden toget blev bragt til standsning ved en tilfældighed, havde det nået at køre 1.879 meter.

Havde tilfældighederne ikke været på godstogets side, så frygter Bo Haaning, at det kunne været gået meget værre.

- Var det for eksempel kørt igennem et sporskifte med 180 kilometer i timen, siger han uden at færdiggøre det tænkte scenarie.

Haverikommisionen arbejder stadig på at fastslå årsagen til, at hjulet knækkede. Dog fortæller Bo Haaning, at man tidligere har set, at termisk overbelastning har været skyld i at toghjul knækker.

Altså kan en længerevarende varmebelastning gøre hjulet så svagt, at det simpelthen flækker eller knækker.

Storebæltsulykken

I den foreløbige rapport oplyser Havarikommisionen, at togets vedligeholdelsesinstruktioner og -dokumentation er undersøgt.

Bo Haaning vil dog endnu ikke afsløre, hvad undersøgelserne viser, da Havarikommissionen endnu er i gang med den endelige undersøgelse.

Ser du ligheder med Storebæltsulykken?



- Den eneste sammenhæng er, at det er en godsvogn. Ellers er det, der er sket, to vidt forskellige ting, svarer souschefen.

Men man kan komme til at tænke på Storebæltsulykken og den lignende hændelse. Skal vi være bekymrede?

- Der er taget hånd om de to andre ulykker og hændelser og sat barrierer op, der gør, at det ikke skulle kunne ske igen, forsikrer Bo Haaning.

Helt overordnet er ulykker med godstog og passagerer meget sjældne og langt fra den ulykkesfrekvens, der er i vejtrafikken, tilføjer han.

Havarikommissionen har i sin foreløbige undersøgelse af sagen fastslået, at hjulbruddet skete, da toget kørte 99 kilometer i timen, og at toget fortsatte knap 1.300 meter med uændret fart, før det altså ved en fejl blev beordret til standsning kort før Ejby. 600 meter senere holdt toget stille.

Den eller de tabte hjuldele er efterfølgende ikke fundet.

Blandt andet fordi godstoget, der er ejet af det svenske jernbaneselskab Hectorrail, kom fra Tyskland og var på vej til Sverige, har det trukket ud med at få færdiggjort undersøgelserne af hændelsen. Det tager længere tid, når der er udenlandske parter involveret, skriver Havarikommissionen i den foreløbige undersøgelse.

Han kan endnu ikke sige noget om, hvornår den endelige undersøgelse af hændelsen er klar.

Ved Storebæltsulykken 2. januar 2019 mistede otte mennesker livet på grund af kraftig vind og uforsvarlig sikring af en sættevognstrailer, da et lyntog på vej fra Aarhus mod Københavns Lufthavn blev ramt af dele fra et modkørende godstog på broen.