Støj-bekæmpere glade for trafikplan: - Godt at der er fokus på larm fra motorveje

Elin Andersen er repræsentant for Støjgruppen Odense. Hun er nabo til motorvejen, og så er hun glad.



Hun har nemlig i mange år kæmpet for støjdæmpning og er derfor en af dem, der er glade for nyheden om, at VLAK-regeringen og Dansk Folkeparti i deres nye infrastrukturplan har sat penge af til en ny støjpulje.

- Det er godt, at vi er blevet hørt, og at der er fokus på, at motorveje larmer, siger Elin Andersen.

I støjpuljen er der nævnt fem projekter, som prioriteres først og igangsættes hurtigst muligt. Et af de områder er området ved Thujavej og området omkring Odense SV, hvor Elin Andersen bor.

Hun håber på, at pengene vil forbedre hendes hverdag fremover:

- Det kommer til at betyde meget i hverdagen - lige nu lever vi med støj 24/7, så det vil være fantastisk med lidt ro, siger Elin Andersen.

I Nyborg bor Niels-Jørgen Hoffmann. Han har i mere end 30 år har kæmpet for støjdæmpning. Også han er positiv overfor dagens nyhed.

- Det er noget, vi har kæmpet for - og for at få regeringen og folketinget til at forstå at motorvejen larmer, siger Niels-Jørgen Hoffmann.

Nyborg er dog ikke et af de fem udvalgte projekter, som prioriteres først. Og det lægger en dæmper på Niels-Jørgen Hoffmanns begejstring:

- Vi er skuffede og har kæmpet hårdt, siger Niels-Jørgen Hoffmann.

Nyborg har tidligere fået nej til at få penge til støjdæmpning. Og selvom Nyborg ikke er blandt de fem udvalgte projekter, er der faktisk mulighed for, at byen kan få glæde af pengene.

- Jeg glæder mig over, der er sat penge af. Problemet har været, at der har været sat penge af til at løse de udfordringer, der allerede er - men ikke dem udover. Det er der sat penge af til nu, og dem skal vi have del i, siger Nyborg Kommunes borgmester Kenneth Muhs (V).

Valget kan komme imellem

Den nye infrastrukturplan blev præsenteret onsdag formiddag og er således endnu ikke vedtaget i Folketinget. Og det er spørgsmålet om planen nogensinde bliver til noget i sin helhed.

Et folketingsvalg kan tage flertallet fra VLAK-regeringen og Dansk Folkeparti - og så kan hele eller dele af den præsenterede plan falde til jorden.

Og det er en ellers glad Elin Andersen klar over:

- Vi har ikke armene over hovedet, før der har været et folketingsvalg - alt kan ske.