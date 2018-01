Godt nyt om pige med meningitis

Den pige fra 6. klasse på Tåsingeskolen der søndag fik konstateret meningitis, er nu i klar bedring

Efter, at pigen har modtaget behandling på OUH er hun ikke længere i kritisk tilstand.

Så det var en lettet skoleleder på Tåsingeskolen, Kasper Føns, som tirsdag efter aftale med pigens forældre kunne skrive den gode nyhed ud på skolens intranet.

Og det var noget, der skabte glæde blandt forældre på skolen:

- Det er en god nyhed, at hun er rask og udenfor kritisk tilstand. Jeg har min egen datter i nærheden, da hun går en klasse under, så det har da skabt tanker om, om hun kunne blive smittet. Er der mulighed for, at hun er den næste, eller at flere er blevet smittet, siger Hjørdis Skat Nørregaard.

Skoleleder Kasper Føns understreger dog, at man ikke slapper helt af endnu:

- Vi følger stadig embedslægens anbefalinger. Det betyder, at alle elever, forældre og pårørende skal være særligt opmærksomme den kommende tid, selvom den her glædelige nyhed er rar at få i dag, siger han.

Søndag fik pigen på Tåsingeskolen konstateret meningitis, og både hun og hendes nærmeste kom i behandling.

Der er tale om den farligste type af meningitis, nemlig den bakterielle meningokokmeningitis. Den kan være smitsom, og netop derfor er hele familien sendt i forebyggende antibiotikabehandling.

