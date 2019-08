Godtroende ældre bedraget for 800.000 kroner

Tre personer er onsdag morgen blevet anholdt for telefonbedrageri mod ældre mennesker. En del af bedrageriet er gået ud over fynske ældre.

Personerne, der er en 31-årig mand, en 23-årig mand og en 23-årig kvinde, er mistænkt for at have bedraget de ældre mennesker for i alt omkring 800.000 kroner.

Ifølge politiet har de sigtede i en periode på et halvt år ringet til de ældre og udgivet sig for at være et familiemedlem, fortæller vicepolitiinspektør Peter Reisz fra Københavns Politi.

- Nogle gange har personerne fået pengene kontant, og så har de sagt, at de sender en kammerat forbi, som henter pengene, eller også er pengene blevet overført til en konto, siger Peter Reisz.

- Så vidt vi ved, har personerne ikke kendskab til hinanden. Så det er fremmede personer, der har rettet henvendelse til de ældre borgere.

Det er uvist, om de tre sigtede har en relation til hinanden.

Vicepolitiinspektøren fortæller desuden, at der er tale om otte ældre mennesker, som har været udsat for bedrageri i områderne Frederiksberg, Nordsjælland, Fyn og i Fredericia.

- Som udgangspunkt ved vi, at der er otte ældre, der er blevet udsat for bedrageri, og så er der nogle flere, vi undersøger.

- Der er tale om ældre mennesker, der bor i lejligheder rundt omkring. Det er ikke plejehjemsbeboere, siger han.

Politiet advarer mod denne form for bedrageri, som særligt er rettet mod ældre mennesker.

Vicepolitiinspektøren råder til, at man opfordrer sin omgangskreds eller sine familiemedlemmer til at være opmærksomme.

- Hvis man har ældre forældre eller bedsteforældre, kan man tage en snak om ikke bare at udbetale penge til folk. Også selv om det lyder som ens barnebarn eller niece. Så skal man ikke overføre penge, der kan forsvinde ud i den blå luft, oplyser Peter Reisz.

Københavns Politi efterforsker fortsat sagen og kan ikke udelukke, at der sker flere anholdelser.

Hvordan de mistænkte har fundet frem til de forurettede, kan politiet ikke oplyse.