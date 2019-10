Dagens Fantastiske Fællesskab: Gør alt for turisterne

Sådan her beskriver Turismens Venner sig selv i deres indstilling:

Vores formål er at fremme turismen i Kerteminde. At byde turister velkommen, hjælpe med at finde det de gerne vil se og give dem en god, venlig og dejlig oplevelse, som de ikke lige forventer.

Hvordan gør I så det?

Vi byder sejlere velkommen på Marina, vi har musik på Marinaen hver onsdag i otte uger hver sommer. Vi har info og børnesjov hver mandag i otte uger hver sommer, hvor børn kan lege med gammelt legetøj og male på glas, sten og andet, alt er gratis. Vi har cafemøde en gang om måneden hele året.

Sidst men ikke mindst har vi et fantastisk sammenhold og humør, (hvad der kan høres når vi mødes). Men det er kun lidt af det, vi har gang i. Sidste år deltog vi i tæt på 200 ting

Har I plads til flere medlemmer?

Vi søger altid efter nye medlemmer, alle steder. De kan meldes sig ind som aktive eller passive medlemmer.

Hvorfor skal I vinde prisen?

Vi er en frivillig forening, der ikke har ret mange penge.

Hvad skal prisen bruges til, hvis I vinder?

Vi vil lave lidt flere sjove ting for turisterne, og måske lave en fest for medlemmerne, så vi kunne dyrke vores fællesskab med en hyggelig aften.

Men turistene kommer først.