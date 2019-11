Håb på Langeland: - Gør betingelserne bedre

På Langeland sidder Finn Methmann, der er administrerende direktør hos STM-vinduer. Han sidder langt fra Slotsholmen, hvor fire borgmestre fra Langeland, Svendborg, Guldborgsund og Lolland mandag var til møde med transportminister Benny Engelbrecht (S) for at snakke om udviklingen af hovedlandevejen over Tåsinge og Langeland (Rute 9, red.) samt en fremskudt færgehavn i Tårs på Lolland.

Men selvom han er langt derfra, håber han, at der kommer noget ud af mødet mellem ministeren og de fire borgmestre.

- For vores vedkommende ser jeg muligheder i, at STM-vinduer kommer tættere på deres kommende medarbejdere. Der hvor vi skal have vores medarbejdere fra er jo typisk Odense og Sydfyn, så det bliver meget lettere for dem at komme hertil, og der bliver måske også en større interesse for at etablere sig på Langeland, siger Finn Methmann.

Det tager tid

Inden mødet i transportministeriet var borgmester på Langeland, Tonni Hansen (SF), spændt på ministerens holdning.

- Jeg forventer at få en mulighed for at få klarhed om det her fantastiske projekt, som er meget vigtigt for vores lokalområde på Sydfyn og Lolland, men også hvorfor det er vigtigt for Danmark, fordi vi har brug for den ekstra forbindelse, når Femern Bælt åbner, siger Tonni Hansen.

Finn Methmann håber, at der kommer et større fokus på de trængte områder. Foto: Ole Holbech

Ligesom det betyder noget for Tonni Hansen, er det vigtigt for Finn Methmann, at der gøres noget for lokalområdet. Særligt én del af projektet kan nemlig gøre en stor forskel for ham.

- Det er tiden. Man vil gerne bo tæt på sin arbejdsplads, men i dag tager det næsten lige så lang tid at køre fra Svendborg til Rudkøbing som fra Svendborg til Odense. Så det vil reducere tiden væsentligt, og så kan det måske også blive attraktivt for folk i Odense at komme ned til os, hvis der er nogle interessante stillinger, forklarer Finn Methmann.

En vigtig bold

Benny Engelbrecht skal snart i gang med forhandlingerne om en ny infrastrukturplan frem til 2030. Der skal frem til 2030 investeres for over 100 milliarder kroner i broer, veje og jernbaner i Danmark. For både Tonni Hansen og Svendborgs borgmester Bo Hansen (S) var mandagens møde et forsøg på at få Rute 9 og den fremskudte færgehavn med i forhandlingerne.

- Ministeren har netop sagt, at alt er åbent, og alle bolde er i spil igen, så det er vigtigt for os at komme ind og forklare, at det her også er en god bold at have med i spillet, forklarer Tonni Hansen.

I dag tager det 45 minutter at sejle fra Langeland til Lolland, men ved at bygge en fremskudt færgehavn i det lavvandede område tre kilometer ud for Tårs, behøver færgerne ikke at sænke farten, og overfartstiden kan derfor mere end halveres til 20-22 minutter.

- Jeg synes lige så godt, at arbejdet med den fremskudte færgehavn kan gå i gang. Det er to projekter, som kan påvirke hinanden positivt som et helhedsprojekt. Derfor synes jeg, at det er vigtigt at være her og bakke op om Langeland og Lolland, siger Bo Hansen.

Visualisering af den fremskudte færgehavn ved Tårs. Foto: Sund & Bælt

Særligt ét budskab er vigtigt for Langelands borgmester.

- Det er vigtigt at få de to landsdele, som ellers har været adskilt i årtier på grund af vandet, hægtet sammen. Det tror jeg godt, jeg kan få forklaret på en måde, så ministeren bliver begejstret for det, fortæller Tonni Hansen lige inden mødet.

Lydhør minister

Rute 9 går tværs over Fyn, Tåsinge, Langeland og Lolland som hovedvejsrute, og en tidssvarende rute vil betyde markant bedre fremkommelighed og skabe større turisme, mobilitet på arbejdsmarkedet og adgang til uddannelsesinstitutioner, bosætning og adgang til arbejdskraft til Fehmern Bælt.

Benny Engelbrecht havde ikke tid til at snakke efter møde, men udsendte en kort kommentar til TV 2/Fyn. Han skriver:

- Hvis en fremskudt færgehavn ved Tårs bliver bragt op i forhandlingerne, vil jeg naturligvis drøfte projektet med partierne.

Langeland Kommunes borgmester Tonni Hansen (SF), th, og borgmester i Svendborg Kommune, Bo Hansen (S), tv, besøgte mandag sammen med kollegerne fra Guldborgsund Kommune og Lolland Kommune transportminister Benny Engelbrecht (S). Foto: Ken Pedersen

Han giver ikke nogen konkrete løfter, men efter mødet har Tonni Hansen alligevel en god fornemmelse.

- Det var et ganske udmærket møde, hvor ministeren lyttede til os. Vi forventer jo ikke, at han træffer beslutningen i dag, men bare det, at han var lydhør og med interesse spurgte ind til vores projekt, var positivt. Jeg er faktisk i godt humør. Jeg synes, at det var et rigtig godt møde, lyder det fra Langelands borgmester, da han og de andre borgmestre kommer ud fra transportministeriet.

Tilbage på Langeland sidder Finn Methmann bare med ét ønske for både ham selv og virksomheden STM-vinduer.

- Vi kan ikke andet end håbe på, at ministeren er lydhør for, at vi skal støtte udkantsområderne i Danmark og gøre betingelserne bedre for os og de virksomheder, der er her, siger han.

