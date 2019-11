Kollaps i Polen: GOG er ude af Champions League

GOG's håndboldherrer kommer ikke videre fra sin Champions League-gruppe.

Det så ellers godt ud i den vitale udekamp mod polske Wisla Plock, men GOG måtte trods en føring på fem mål i anden halvleg til sidst se sig slået med 27-24 efter et vildt kollaps.

På forhånd stod det klart, at kampens vinder ville snuppe gruppens andenplads efter suveræne Dinamo Bucaresti, og det blev altså Wisla Plock, der leverede et stort comeback i kampens sidste fjerdedel.

Læs også Kriseramte GOG jagter CL-avancement i Polen

Wisla har 11 point på andenpladsen og GOG ni på tredjepladsen i gruppe D, og det kan ikke hentes, da polakkerne er bedst indbyrdes.

Stærke målmandspræstationer

Fynboerne optrådte aldeles fokuserede lørdag, og stærke målmandspræstationer var med til at give overtaget i de første 45 minutter.

GOG var handikappet af at undvære islændingen Arnar Freyr Arnarsson, men fynboerne havde alligevel godt fat i kampen fra start.

Det var ikke mindst keeper Viktor Gisli Hallgrimssons fortjeneste. I de første seks minutter tillod han kun polakkerne at score en enkelt gang.

Læs også Ærlig GOG-profil efter afklapsning: - Jeg har brændt 56.000 store chancer

Også målmandsreserven Søren Haagen fik vist sig godt frem. Den 45-årige veteran snuppede et straffekast, da GOG førte 7-6.

I det efterfølgende angreb havde GOG chancen for at blive det første hold, der kom foran med to mål, men chancen blev forpasset.

GOG stod godt i forsvaret, men havde også selv svært ved at få målmaskinen i gang. Svenske Josef Pujol var dog en undtagelse. Han bragede fire forsøg i kassen på lige så mange forsøg inden pausen.

Også Emil Jakobsen viste effektivitet. Med sit tredje mål sørgede han for kampens første tomålsføring til 12-10 med et minut tilbage. Pausestillingen lød kort efter 13-11 i fynsk favør.

Forrygende start på anden halvleg

GOG fik også en forrygende start på anden halvleg. En teknisk fejl fra polakkerne medvirkede til, at føringen efter lidt mere end et minut sneg sig op på 15-11.

Emil Jakobsen var flyvende i denne periode med tre mål i træk, så det også blev 17-13.

Wisla reducerede og mindskede afstanden til to mål, men så snuppede Søren Haagen endnu et straffekast.

Læs også Jyske tæv: GOG langt fra toppen efter stort nederlag

Det satte en ny god periode i gang, og det begyndte for alvor at se godt ud, da Odinn Thor Rikhardsson scorede bag om ryggen til 20-15 efter 12 minutter.

Det blev også 22-17 med et kvarter tilbage, men så kollapsede fynboerne totalt. Wisla scorede derefter otte mål på stribe, og dermed blev det hele vendt på hovedet.

10-2 vandt Wisla det sidste kvarter og går dermed videre.