GOG får hævn for semifinalenederlag mod Skjern

GOG vandt i første runde af Herre Håndbold Ligaen over Skjerns danske håndboldmestre.

Første runde af Herre Håndbold Ligaen bød på et brag mellem to af sidste sæsons semifinalekombattanter.

Og det blev et glædeligt gensyn for GOG, der hjemme vandt et hæsblæsende opgør mod Skjern med 35-34.

De forsvarende håndboldmestre fra Skjern var bagud med fire mål ved pausen, men kom tilbage i løbet af anden halvleg for derefter at tabe.

Dermed er GOG to point foran Skjern efter første kamp.

Lige kamp på Fyn

I kampens begyndelse bølgede det frem og tilbage, og holdene fulgtes ad til stillingen 5-5. Herfra tog hjemmeholdet over med en scoring af Odinn Thor Rikhardsson til 6-5.

Særligt Lasse Kjær Møller viste sig som en målmaskine for GOG, og han var en af de vigtigste årsager til, at GOG gik til pause foran 18-14. I alt nåede Møller op på 12 mål i kampen.

Skjern kæmpede sig dog tilbage i anden halvleg og lugtede for alvor blod, da Bjarte Myrhol udlignede til 22-22 efter 41 minutter.

Herfra var der igen stillingskrig, før GOG genvandt overtaget.

Med fire minutter igen slog Lasse Kjær Møller til igen. Han scorede på straffekast og bragte GOG foran med 33-31.

Da GOG-målmand Frank Mikkelsen efterfølgende pillede Kasper Søndergaards forsøg i den anden ende, lignede det en hjemmesejr.

Redning skaber kampgejst

En heroisk redning af Lasse Kjær Møller, hvor han sprang ind i eget felt og slog en bold ud af farezonen, gav GOG den sidste energi til at køre sejren hjem.

Det hjalp derfor ikke Skjern, at Eivind Tangen i de døende sekunder reducerede med et sidste desperat forsøg.

Lidt tidligere var TTH Holstebro i aktion mod Skanderborg Håndbold.

Det opgør slap TTH bedst fra ved at vinde 37-30. Med syv mål på otte forsøg blev Lars Mousing topscorer for TTH, der har to point efter første runde.