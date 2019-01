GOG forlænger med landsholdsspiller

Håndboldklubben GOG har forlænget med 22-årige Lasse Møller. Det oplyser klubben på sin hjemmeside.

Læs også GOG er tæt på afløser for Ole Erevik

Fynboerne har forlænget aftalen med venstrebacken med yderligere et år, så han kan spille i Gudme-klubben frem til sommeren 2021.

- Jeg har fået rigtig meget spilletid, og der bliver lagt meget ansvar på mine skuldre i GOG, og det trives jeg godt med. Jeg spiller på Danmarks bedste hold, og i foråret venter der en række spændende kampe i EHF Cuppen. Jeg ser frem til at bidrage alt, hvad jeg kan til, at vi vinder mesterskabet i år, og hvis vi holder niveauet, kommer jeg jo også til at spille i Champions League næste år med GOG, siger Lasse Møller.

Direktør: Udenlandske klubber kunne være interesseret

I GOG er der glæde over, at Lasse Møller fortsætter i klubben.

- Lasse er kun 22 år, men han har udviklet sig kolossalt i de seneste par år, og han er nu en bærende spiller, som alle danske og udenlandske klubber ville glæde sig over at kunne sætte på holdkortet, siger GOG-direktør Kasper Jørgensen.

Lasse Møller debuterede på det danske herrelandshold i 2018 og var med i landstræner Nikolaj Jacobsens bruttotrup før VM i Danmark, men kom ikke med til slutrunden, hvor Danmark vandt VM-guld, på grund af en knæskade.

GOG ligger nummer et i Herrehåndboldligaen efter 18 kampe. Fynboerne spiller næste kamp i Aalborg på lørdag.