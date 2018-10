GOG generobrer førsteplads uden ligatopscorer

GOG's håndboldherrer er tilbage på førstepladsen i den bedste danske række, efter at sydfynboerne i Odense besejrede Århus Håndbold med 32-24.

Dermed beviste GOG, at holdet kan klare sig uden ligatopscorer Lasse Møller, der er ude med en skade efter at have bombet 64 mål ind i sæsonens første syv kampe.

I Møllers fravær tog andre over, ikke mindst landsholdsbacken Niclas Kirkeløkke, som scorede 11 gange med sin farlige venstrehånd.

Gæsterne fra Aarhus fulgte ellers godt med og var foran flere gange i første halvleg, som GOG vandt knebent med 15-14.

Efter sidebyttet udbyggede hjemmeholdet dog stille og roligt forspringet, og tættere på end 23-25 otte minutter før tid kom aarhusianerne ikke.

I stedet indledte fynboerne en mindre målfest i de sidste minutter, hvor boldene fløj om ørerne på Jens Fredsgaard i Århus-målet.

Med sejren er GOG oppe på 14 point efter otte kampe og troner øverst i Herre Håndbold Ligaen. Nærmeste forfølger er Bjerringbro-Silkeborg, der har 13 point.

Århus Håndbold bliver hængende på femtepladsen med ti point for otte kampe.

