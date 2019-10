Vender hjem: GOG henter landsholdsprofil

Landsholdsspilleren Morten Olsen vender hjem til den fynske klub efter 10 år i udlandet. Morten Olsen, der har skrevet under på en tre-årig kontrakt med fynboerne, blev i dag præsenteret ved et pressemøde. Han skifter til GOG efter næste sæson.

- Jeg glæder mig enormt meget til at komme tilbage til GOG, som er en klub, der for mig betyder rigtig meget, siger Morten Olsen.

Den 35-årige playmaker spillede i GOG fra 2003 til 2005. Det var dog primært på GOG’s reservehold i 2. division. Det blev til enkelte kampe på ligaholdet og i Champions League dengang. Siden har han spillet i en lang række klubber i Danmark, Tyskland og Frankrig.

Morten Olsen 35 år, bagspiller, kommer fra Osted, VEstsjælland.

Har tidligere spillet i GOG (2003-2005)

Spiller denne sæson for Hannover-Burgdorf, der lige nu fører den tyske bundesliga.

- Hvis jeg tænker langt tilbage, så havde jeg ikke troet, at jeg nogensinde ville komme tilbage til Danmark og spille igen. Men efterhånden som tiden er skredet frem, så har jeg tænkt, at hvis jeg skulle tilbage til Danmark, så skulle det være GOG, siger Morten Olsen.

Morten Olsen har spillet 91 landskampe for Danmark og scoret 199 gange. Han har både vundet OL og VM med det danske landshold.

- Man ved jo ikke, hvor længe man bliver ved med at spille håndbold, men jeg tror umiddelbart at GOG bliver min sidste klub, siger Morten Olsen.

Lige nu spiller han for TSV Hannover-Burgdorf, der fører den tyske Bundesliga. Her er han holdets topscorer med 55 mål for 10 kampe – hvilket i øvrigt rækker til en 8. plads på den samlede topscorerliste.