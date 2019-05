GOG klar til DM-finalen efter utroligt comeback

Den sydfynske håndboldstolthed fra GOG er i DM-finalen for første gang i 11 år efter en dramatisk og medrivende tredje og afgørende semifinalekamp mod Skjern.

Efter at have været bagud med 9-13 ved pausen vandt GOG kampen foran hjemmepublikummet i Gudme med 28-25 og er nu klar til finalen.

Især Kirkeløkke er modnet det seneste års tid. Han var alene afgørende for, at vi vinder den her kamp Nicolej Krickau, GOG-træner

Undervejs var GOG bagud med seks mål, og da der resterede blot seks minutter var de bagud med to ved stillingen 21-23. Men fire GOG-scoringer på stribe bragte pludselig sydfynboerne foran for første gang, siden de scorede kampens allerførste mål.

Gæsterne fra Skjern fik reduceret, men tættere på kom de aldrig, og så kunne GOG'erne juble sammen med resten af Gudme, da 28-25-sejren over de forsvarende mestre var en realitet.

Landsholdsspilleren Niclas Kirkeløkke, der har siddet ude en stor del af sæsonen med en alvorlig knæskade, spillede en stor kamp og scorede ni mål. Han fik efter kampen også stor ros af sin træner.

Læs også Det ’vil betyde alt’ for GOG-profil at føre stolt historie videre

- Især Kirkeløkke er modnet det seneste års tid. Han var alene afgørende for, at vi vinder den her kamp, siger GOG-træner Nicolej Krickau til TV 2 Sport efter kampen.

Sydfynboerne skal i finalen møde Aalborg, der i sin semifinale slog Bjerringbro-Silkeborg i to kampe.

GOG var senest i DM-finalen i 2008, da klubben tabte til FC København. GOG har senest været danske mestre i 2007.