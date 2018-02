GOG jagter første titel efter konkurs: Sindssygt fedt

Niclas Kirkeløkke håber at kunne være med til at hjemføre GOG's første titel siden konkursen i 2010.

Særligt i 1990'erne skovlede håndboldklubben GOG titler i hus, men i nyere tid har det knebet med at gøre sig gældende blandt de bedste klubber i Danmark.

Søndag kan der dog blive kastet guldglans over den fynske klub, der i herrernes pokalfinale møder TTH Holstebro.

Landsholdsspiller Niclas Kirkeløkke, der var blandt profilerne i lørdagens semifinalesejr på 32-23 over Aalborg, ser frem til at spille om pokalen.

- Det er sindssygt fedt. GOG har ikke vundet en titel efter konkursen (i 2010, red). Det er fedt for alle i klubben. Ud over Torsten (Laen, red) og Ole (Erevik, red.) har ingen prøvet at vinde en titel, sagde Niclas Kirkeløkke efter den første semifinale.

Læs også GOG tævede Aalborg: Klar til pokalfinalen

På det tidspunkt havde han ingen præferencer til, om modstanderen i finalen skulle være TTH Holstebro eller Ribe-Esbjerg.

- Vi ved jo ikke, hvordan de er kørende efter vinterpausen, og vi skal jo kunne slå dem alle for at vinde alligevel, konstaterede han.

Nu blev det TTH, der slog Ribe 26-25 ved at score i et tomt mål med to sekunder tilbage af den anden semifinale ved Final 4-stævnet.

Målfattigt seneste møde

Jævnbyrdighed er der også lagt op til i finalen. Det seneste møde mellem de to finalister fandt også sted i Holstebro, hvor weekendens Final 4-stævnet afvikles.

Ved den lejlighed sluttede det med de målfattige cifre 18-18.

I en meget særpræget kamp førte GOG med 15-9 efter 32 minutter, men scorede så kun tre gange i de resterende 28 minutter.

Den sidder endnu i hukommelsen hos TTH-træner Patrick Westerholm.

- Det var en helt vildt mærkelig kamp med masser af slåskamp, og sådan bliver det sikkert også i pokalfinalen.

Læs også Overrasket GOG-back: Vi løb Aalborg over ende

- Vi står nok bedre til GOG end Ribe, men skal vi vinde, kræver det en indsats over 60 minutter og ikke 45, siger Westerholm med henvisning til semifinalen, hvor hans hold smed en føring på seks mål.

- Vi skal også have mere kvalitet i vores angrebsspil, så vi undgår at få kontraer imod os, lyder TTH-trænerens opskrift.

Søndagens pokalfinale begynder klokken 16 og kan ses direkte på TV 2.