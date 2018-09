GOG kører Aalborg Håndbold over i topopgør

GOG er nyt tophold i Danmarks bedste håndboldrække for herrer.

Onsdag aften storsejrede GOG i topopgøret på hjemmebane mod Aalborg Håndbold. Det var ikke til at se, at det var et opgør mellem tabellens to bedste hold, for GOG var i særklasse og vandt 34-25.

Kampen fandt reelt sin afgørelse i løbet af 20 minutter.

Læs også Dalum var tæt på at overraske mod de danske mestre

De nordjyske gæster virkede nemlig rådvilde i opgørets begyndelse, og det udnyttede hjemmeholdet til at opbygge en 8-4-føring, før Aalborg-træner Stefan Madsen havde set nok og tog en timeout.

Effekten var til at overse. Målene fortsatte med at hagle ind i Aalborg-enden, og syv minutter senere måtte Stefan Madsen tage en ny timeout, da GOG-føringen var vokset til 14-4.

Kampen var afgjort, men Aalborg fik i det mindste standset blødningen. Ved pausen lød den fynske føring på 20-9.

Intensiteten i den afgjorte kamp faldt i anden halvleg, og nordjyderne fik spist en smule af det store fynske forspring.

En velspillede Lasse Møller scorede 11 gange for GOG, og han kunne ikke sætte en finger på hjemmeholdets indsats.

- Nu skal jeg ikke rose os for meget, men for os lignede det en kamp, som vi kan kigge tilbage på, når det går dårligt. Det var lige præcis sådan her, vi gerne vil spille.

- Alle holdt de aftaler, vi havde lavet. De første 40 minutter var der intet, som gik galt, siger han til TV2 Sport.

Aalborg Håndbolds René Antonsen erkender, at holdet blev knockoutet i første halvleg.

- Vi kom fuldstændig forfærdeligt ud og var bagud med ti mål. Det sled vi med resten af kampen. Det var et lille bump på vejen, men vi skal nok komme videre fra det her, siger han til TV2 Sport.

Tidligere onsdag aften vandt Bjerringbro-Silkeborg (BSV) med 32-21 ude over Ringsted. BSV førte 12-10 ved pausen, før holdet skruede op for tempoet i anden halvleg.

Med sejren indtager BSV nu andenpladsen i rækken med et point op til GOG og Aalborg.