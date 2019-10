GOG-målmand redder fynboer til sejr

Håndboldherrerne fra GOG hentede søndag den tredje sejr af fire mulige i Champions League.

På hjemmebane slog fynboerne polske Wisla Plock med 28-27 i gruppe D efter en gyserafslutning, hvor den 45-årige målmand Søren Haagen reddede et polsk skud i sidste sekund.

Sejren kan i sidste ende vise sig særdeles vigtig, da Wisla Plock er en af de hårdeste konkurrenter i jagten på en af de to pladser til forårets ottendedelsfinaler.

GOG var foran med et enkelt eller to mål i det meste af kampen. Kun en enkelt midtvejs i første halvleg var Plock foran - ved 6-7 - men det lykkedes værterne at bringe sig på 16-14 ved pausen.

Den tætte kamp bød på flere spektakulære scoringer, blandt andet kastede GOG's svensker Josef Pujol bagom ryggen til en holdkammerat, der kunne gøre det til 22-20.

I anden halvleg svingede den fynske føring med et eller to mål, inden Pujol med ni minutter tilbage øgede til 27-24. Det begyndte at ligne en afgørelse, men polakkerne fik hurtigt reduceret to gange til 27-26.

Problemerne meldte sig

GOG bragte sig foran med 28-26, og var endda på bolden med halvandet minut tilbage. Men så meldte problemerne sig.

Først begik Josef Pujol angrebsfejl, da han løb direkte ind i den polske forsvarsmur, og i den anden ende rev Emil Jakobsen en modstander i trøjen og fik en to-minutters-udvisning. Samtidig var der straffekast til Plock.

Her lykkedes det af to omgange Konstantin Igropulo at reducere til 27-28 på Søren Haagen i GOG-målet.

Med en mand i undertal forsøgte Plock-spillerne at stresse værterne med 55 sekunder tilbage.

GOG-træner Nicolej Krickau tog en timeout, da der manglede 21 sekunder. Det sidste angreb skulle sættes op med kun tre afleveringer at gøre godt med, før GOG ville miste bolden.

Det lykkedes ikke at score, og i stedet fik gæsterne en mulighed for at udligne med ti sekunder tilbage.

Dinamo Bucuresti topper

Plock-spillerne fik sat Konstantin Igropulo op til den sidste afslutning, men Igropulos skud blev blokeret af Søren Haagen, der fik hånden på.

Rumænske Dinamo Bucuresti topper gruppe D efter fire spillerunder med syv point foran GOG med seks point.

Wisla Plock og Kadetten Schaffhausen har hver fire point. Chekhovskiye Medvedi har to point, mens Kristianstad har et enkelt.

De to bedste hold fra gruppen går videre til knockoutfasen.

