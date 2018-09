GOG-målmand stopper håndboldkarrieren

Den norske målmand, Ole Erevik, der ellers har været at finde i målet, når GOG spiller, vil efter sæsonens afslutning ikke skrive under på en ny kontrakt - hverken med det fynske hold eller noget andet håndboldhold.

Det oplyser klubben.

Ole Ereviks GOG-kontrakt udløber til sommer, og han vil ikke sætte sin underskrift på en ny kontrakt som professionel håndboldspiller. Målmanden stopper sin karriere efter sommer.

Vi er utrolig kede af at miste Ole Erevik. Han kommer med en utrolig gejst til holdet og en vilje til at vinde kampene, så det er vi ærgerlige over at miste. Kasper Jørgensen, GOGs direktør

- Det er noget, jeg har brugt lang tid på at komme frem til. Det har taget meget energi. Jeg har tænkt meget på fordele og ulemper ved at fortsætte eller stoppe. Og jeg er kommet frem til, at det rigtige for mig er at stoppe. Det er rart at have taget beslutningen og melde det ud. Jeg er nærmest blevet et par kilo lettere, fortæller målmanden på GOGs hjemmeside.

Han ved dog ikke, hvad han skal kaste sig over, når kontrakten udløber. Men ud over at være målmænd, så har han også evnerne inden for journalistik.

Nu skal der findes en ny.

GOG mister en stor personlighed, når normanden stopper sin karriere i det fynske. Selvom han har haft en knap så bragende start på sæsonen, så spillede han en fantastisk kamp for det fynske hold i onsdags, hvor hans redningsprocent var på intet mindre end 40.

Og direktøren for klubben ser det da også som et tab for holdet.

- Vi er utrolig kede af at miste Ole Erevik. Han kommer med en utrolig gejst til holdet og en vilje til at vinde kampene, så det er vi ærgerlige over at miste. Men vi har også fuld forståelse for hans valg og ønsker ham al held og lykke i en civil karriere, siger GOGs direktør Kasper Jørgensen, der allerede er i fuld gang med at finde en ny topmålmand til GOGs trup næste sæson.

- Den proces er i gang, og jeg er helt sikker på, at vi i den kommende sæson får endnu en stærk målmand til GOG-målet.

Læs også GOG kører Aalborg Håndbold over i topopgør

Efter to år i det fynske

Den norske målmand har spillet håndbold på øverste niveau i omkring 20 år og har spillet 184 kampe for det norske landshold.

Det fynske håndboldhold har haft glæden af normanden de seneste to år, og han håber da også på, at han kan slutte karrieren af med en medalje af sølv eller guld.