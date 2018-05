GOG missede DM-finalen i Skjern

GOG tabte den tredje og afgørende kamp om at nå i DM-finalen for første gang siden 2008. GOG førte med tre mål ved pausen.

GOG missede chancen for at tage den ene plads i DM-finalen siden 2008, da holdet onsdag aften ude mod Skjern tabte den tredje og afgørende kamp om en plads i finalen om herrernes danske mesterskab i håndbold.

GOG tabte med 38-30, og tabte også pusten i kampens sidste ti minutter, hvor Skjern spillede det fynske mandskab baglæns ud af hallen.

I finalen skal Skjern møde Bjerringbro-Silkeborg, der vandt over Aalborg Håndbold i to kampe, mens ​GOG skal møde Aalborg Håndbold i kampen om bronze.

19 mål på 15 minutter

Det var tredje gang på seks dage, at Skjern og GOG stod over for hinanden i kampen en plads i DM-finalen.

Man skulle derfor tro, at de to hold kendte hinandens angrebsspil. Men det så ikke ud til at være tilfældet i starten af kampen, hvor målene haglede ind i begge ender.

Således var der scoret 19 mål efter et kvarters spil, hvor stillingen var 10-9 til GOG.

De mange mål var ikke kun et tegn på to målmænd, der ikke fik fat i meget, men også to forsvar, der havde svært ved at få styr på tingene.

I anden halvdel af første halvleg svigtede koncentrationen, og målene blev færre. GOG var dog bedst i første halvleg og gik til pause foran med 17-14.

Redninger vendte kampen

I anden halvleg scorede de to hold på skift, men GOG holdt afstanden på mellem to og tre mål i starten af halvlegen.

Halvvejs i anden halvleg kom Skjern igen helt tæt på GOG. Fire gode redninger på stribe fra Skjerns målmand Emil Nielsen og fire Skjern-scoringer på 1 minut og 18 sekunder sendte pludselig hjemmeholdet i front med 28-26.

Emil Nielsen blev Skjerns helt store helt med fantastiske redninger i slutningen af kampen, og det gav gejst hele vejen rundt blandt de grønne trøjer. Skjern scorede efter behag, og GOG gik helt i stå.

