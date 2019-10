Sat på plads i Skjern: GOG ned på jorden igen efter fire sejre i træk

Efter to liganederlag i træk fik Skjern onsdag en tiltrængt opmuntring i Primo Tours Ligaen.

På hjemmebane vandt Skjern med 36-32 over GOG, der ellers kom til opgøret med fire ligasejre i træk.

Med sejren kravler Skjern tættere på GOG i tabellen. Skjern avancerer til syvendepladsen med syv point for syv kampe. GOG har otte point på sjettepladsen.

Skjern har ellers ikke haft et højt scoringssnit i sæsonen, men med Kasper Søndergaard i sprudlende spillehumør endte Skjern med at snuppe en overbevisende sejr over det fynske hold, der ikke ramte dagen.

GOG virkede ikke til at være helt på dupperne i første halvleg, og fynboerne kom til at halse lidt efter i størstedelen af den.

Skjern havde dog alligevel svært ved at slå det store hul, selv om der var antræk til det, da Bjarte Myrhol fra stegen scorede til 14-10 med fem minutter tilbage.

GOG kom dog tilbage, men samme Myrhol sørgede med sit fjerde mål seks sekunder før pausen for, at Skjern kunne tage et hvil foran med 17-15.

I anden halvleg kom Skjern hurtigt på 20-16, men så vågnede GOG med tre scoringer i træk blandt andet to fra Emil Jakobsen, og så tog Skjern timeout.

Den hjalp. Få minutter senere førte Skjern igen med tre efter et par mål af Anders Eggert.

Kasper Søndergaard var dog Skjerns bedste på dagen. Med sit syvende mål bragede han sit hold på 24-21 efter 12 minutter.

GOG-træner Nicolej Krickau italesatte også primært vigtigheden af at stoppe Søndergaard, da han kort efter tog timeout.

Det hjalp dog ikke umiddelbart. Et par minutter senere scorede Søndergaard således til 26-22.

GOG lod til at miste det sidste mod, og Skjern afgjorde reelt kampen med målet til 31-24 med ni minutter tilbage.

Det blev også 34-27, men derfra fik GOG pyntet lidt på facit.