GOG slagtet af bundhold i Champions League

GOG var i store problemer mod gruppe D's bundhold, Chekhovskiye Medvedi fra Rusland, i Champions League-gruppespillet lørdag eftermiddag.

Det danske håndboldmandskab faldt fuldstændig sammen i anden halvleg, hvor specielt forsvarsspillet slet ikke fungerede, og fynboerne indkasserede et 28-36-nederlag efter at have været foran med 18-15 ved pausen.

Resultatet betyder, at GOG stadig er på ni point efter otte kampe på andenpladsen. Det er fire point færre end Dinamo Bucuresti på førstepladsen.

Læs også GOG kravler op i tæt topstrid med sejr over KIF Kolding

Wisla Plock har syv point på tredjepladsen, men har spillet en kamp færre end de to tophold, og dermed har det polske mandskab mulighed for at overhale GOG, når det søndag møder Kadetten Schaffhausen.

GOG er i den del af Champions League, hvor kun to hold går videre fra gruppespillet.

Fulgtes ad i starten

Det startede eller fint for danskerne i lørdagens opgør.

I starten af kampen fulgtes de to hold ad, men så begyndte GOG at trække fra anført af Emil Jakobsen og Lasse Møller, der stod for de fleste danske scoringer.

Læs også GOG sælger profil til tysk håndbold

Med sit sjette mål i kampen sørgede Jakobsen for første halvlegs sidste mål, der gav danskerne en 18-15-føring at gå til pause med. Trods skønhedsfejl så det ud til, at GOG havde styr på tingene.

Men russerne var dem, der kom bedst ud fra omklædningsrummet til anden halvleg. Efter fire minutter havde de indhentet forspringet, og kort efter bragte de sig også i front.

Kunne ikke finde rytmen

Fra bænken formanede GOG-træner Nicolej Krickau sine spillere til at tage det roligt.

Det hjalp en smule i angrebsspillet, hvor GOG-spillerne igen begyndte at finde målet og igen kom foran.

Odinn Thor Rikhardsson kom af sted i en kontra, og på flotteste vis hamrede islændingen den bag om ryggen og op i målhjørnet og bragte GOG på 24-22 med sin femte af i alt syv scoringer i kampen.

Men fynboerne kunne ikke finde rytmen i forsvaret og havde det især svært med stregspillet mod de store russere. Medvedi kom tilbage og bragte sig igen i front ved 26-25.

Derfra gik danskerne helt i stå, og Medvedi begyndte at trække fra. Bedre blev det ikke, da fynboerne bagud 25-29 fik to udvisninger - den ene for brok.

Det kom GOG aldrig tilbage fra, men faldt i stedet helt sammen mod slut, hvor russerne scorede efter behag.