GOG-spiller stopper karrieren

GOG-spilleren Lars Hald stopper sin håndboldkarriere til sommer. Det meddeler klubben på sin hjemmeside.

- Jeg stopper, fordi jeg har et knæ, der ikke kan mere. Jeg har haft en skade, som jeg har døjet med i næsten ti år, og det ville ikke være forsvarligt at spille længere end til sommer, så derfor har jeg valgt at lægge skoene på hylden, siger Lars Hald.

Lars Hald kom til GOG i 2011. I sæsonen 2016-2017 spillede han for en fransk klub, men vendte tilbage til den sydfynske håndboldklub, hvor han blandt andet har været holdets anfører.

Her har han været en del af genrejsningen af GOG, der har sikret flere medaljer.

- Jeg har haft så mange gode oplevelser i GOG. Det var fantastisk at være med til at rykke klubben op i ligaen igen og vinde medaljer. Men det, der står klarest for mig, er den rejse, vi har været på siden konkursen. Jeg var med fra år to og så til, hvor vi står nu. Alt det, vi har været igennem, og de oplevelser, der har været forbundet med det. At være med til at bringe GOG tilbage til toppen af dansk håndbold har været det største for mig, forklarer Lars Hald.

GOG-spilleren håber på at slutte karrieren med en endnu en DM-medalje og ved at spille med i Final4 i pokalturneringen.