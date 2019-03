GOG taber ærefuldt til Kiel i EHF Cup

GOG tabte søndag til den tyske storklub Kiel, men det fynske hold pressede langt hen ad vejen nordtyskerne.

GOG havde føringer langt inde i anden halvleg, men tabte til sidst hjemmekampen med 22-26.

Kiel, der har brødrene Niklas og Magnus Landin i truppen, fører dermed gruppe C med maksimumpoint for fire kampe, mens GOG ligger nummer to med fire point.

Stadig mulighed for avancement

GOG står med fine muligheder for at snuppe andenpladsen, der kan være lig med avancement. Således sammenligner man toerne på tværs af grupperne.

Efter en meget lige første halvleg kunne Kiel gå til pause med føringen på 11-10.

I den meget jævnbyrdige kamp førte GOG siden med blandt andet 15-14 og 20-19, men derfra vekslede Kiel stillingen til føring 25-20 med seks mål på stribe, og det var altså afgørelsen.