GOG taber for tredje gang i træk

De grønblusede jyder nedlagde på hjemmebane fynboerne med 32-29 og tog dermed den femte sejr på stribe. Det har klubben aldrig præsteret før.

Omvendt har GOG ikke vundet i tre kamp på stribe.

Resultatet betyder, at Skanderborg hopper op på ligaens tredjeplads og skubber GOG ned som nummer fire.

GOG havde et lille overtag i det første kvarter af første halvleg i kampen, hvilket sendte holdet i front med 11-8.

Fynboerne formåede ikke at fortsætte træfsikkerheden og få hægtet hjemmeholdet af, så Skanderborg fik bidt lidt af forspringet.

Især Cornelius Kragh og Mathias Bitsch fik gang i Skanderborg-offensiven, og da Kristoffer Laursen i målet samtidig begyndte at tage fra, kunne de grønblusede gå til pause med en føring.

17-15 til Skanderborg lød stillingen efter 30 minutter.

Et offensivt og aggressivt Skanderborg-forsvar sad meget tæt på blandt andre Niclas Kirkeløkke, og det frustrerede tydeligt GOG-spillerne.

Skanderborg fortsatte med det gode spil, og fem minutter efter pausen var føringen udbygget til fire mål, mens GOG gik to minutter i undertal i møde.

Tæt slutning

Et potentielt knæk lurede, men fynboerne overlevede undertallet og kom inden for et måls afstand af hjemmeholdet igen ved 20-21.

Scoringsfrekvensen fra første halvleg var langt væk efter pausen, hvor det fysiske spil fra begge mandskaber kom i højsædet.

Med knap et kvarter igen var der balance i målregnskabet, da Niclas Kirkeløkke gjorde det til 22-22.

Det helt store problem for Skanderborg efter pausen var, at både Cornelius Kragh og Mathias Bitsch gik helt i stå. Det drænede angrebsspillet.

Det bølgede frem og tilbage, men fra 24-24 gik udeholdet helt i stå. Skanderborg lavede fire mål på stribe, og det kom GOG aldrig tilbage fra.