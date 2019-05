GOG tabte knebent på hjemmebane

Bjerringbro-Silkeborg slog GOG og blev sammen med Skjern klar til DM-semifinalerne i Herre Håndbold Ligaen.

Aalborg Håndbold og GOG var allerede sikre på en plads i DM-semifinalerne, men de to sidste hold blev fundet onsdag aften.

Fynboerne kommer til at stå over for Skjern håndbold i semifinalen, mens Aalborg Håndbold møder Bjerringbro/Silkeborg.

Skjern Håndbold sørgede med en storsejr hjemme på 39-22 selv for at sikre en semifinaleplads, mens der var anderledes drama om den sidste semifinaleplads.

Da Skanderborg Håndbold minutter forinden havde slået Århus Håndbold 32-27, så ville Bjerringbro-Silkeborg (BSV) med et nederlag ude til GOG gå glip af en semifinale.

Med under et minut igen var stillingen i det opgør 28-28, men Jesper Nøddesbo sikrede gæsterne sejren på 29-28 et halvt minut før tid, og dermed tog BSV den sidste semifinaleplads.

