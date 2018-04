GOG tæt på semifinale efter kneben sejr

GOG havde to føringer ude mod BSV. Det var 1-0 og slutresultatet 29-28. Fynboerne topper gruppe 2.

GOG ligner et godt bud på en af de fire deltagere i DM-semifinalerne i herrehåndbold.

Holdet fra Gudme var ellers i store problemer i topkampen ude mod Bjerringbro-Silkeborg (BSV), men efter at have været nede med 13-17 ved pausen vandt GOG 29-28 efter en dramatisk afslutning.

- Den havde vi ikke lige set i pausen. Vi har en bredere trup, og det kunne man også se i anden halvleg, siger GOG-landsholdsspilleren Niclas Kirkeløkke til TV2 Sport.

Med sejren er fynboerne oppe på syv point og topper slutspillets gruppe 2. GOG har tre point ned til BSV og fire point ned til KIF Kolding København inden de sidste tre kampe.

Opgør i højt tempo

Onsdagens opgør åbnede i et højt tempo, og de to holds spillere virkede opsatte på at sætte fart i angrebsspillet.

Det lykkedes bedst for hjemmeholdet, som anført af en velspillende Nikolaj Øris Nielsen fik skabt et hul til fynboerne.

BSV-målene haglede ind bag Ole Erevik, og efter kun én redning på 11 forsøg blev han pillet ud til fordel for Frank Mikkelsen. Afløseren fik dog heller ikke fat i meget og havde kun to redninger i første halvleg. Derfor førte det effektive hjemmehold med 17-13 ved pausen.

Tempoet og intensiteten var fortsat høj efter pausen. Det udnyttede GOG bedst, og fynboerne halede langsomt ind på hjemmeholdet.

Midtvejs i anden halvleg var afstanden mellem holdene kun et enkelt mål - 22-21 til BSV.

Inden de sidste fire minutter var al spænding genetableret. Her havde GOG's Lasse Møller udlignet til 28-28, og gæsterne havde tilmed fordel at være i overtal.

Minuttet efter scorede Lasse Møller på ny, og så var GOG foran for første gang i kampen siden stillingen 1-0. Det viste sig at være kampens sidste mål, selv om BSV i flere omgange havde muligheden for at udligne.

Læs også Lasse Møller bragte GOG i front i sidste sekund