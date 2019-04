DM-slutspil: GOG tog med stort besvær ny skalp

GOG's håndboldherrer vandt tirsdag som ventet i DM-slutspillet mod Skanderborg, men det blev noget sværere, end de fleste havde regnet med.

Skanderborg havde sejren inden for rækkevidde i slutfasen, men smed det hele væk, så GOG vandt 29-26.

Dermed er fynboerne på seks point for to kampe som nummer et i gruppe 2, mens Skanderborg er uden point.

Skanderborg var godt med i begyndelsen og førte 3-2, men derefter satte GOG sig stille og roligt på kampen og skabte et forspring. I første omgang med fem mål på stribe, der gav en føring på 7-3.

Skanderborg spiste det meste af forspringet, inden GOG igen kom foran med fire mål ved 14-10 og 15-11, som også blev pausestillingen.

Venstrebacken Lasse Møller blev den helt store målscorer i første halvleg, hvor hans ni forsøg kastede lige så mange mål af sig. Seks af dem blev dog sat ind på straffekast.

Efter pausen spillede Skanderborg sig overraskende tilbage i kampen, og efter præcis ti minutter bragte Jonas Samuelsson balance til stillingen 18-18.

Men det stoppede ikke her. Skanderborg havde fået færten af en overraskelse og kom foran 22-21 på Lars Skaarups mål med 13 minutter tilbage.

Det blev også 23-21, da dommerne vurderede, at bolden lige netop havde været over målstregen. En kendelse, der kunne diskuteres.

Men tæt på overraskelsen var det, som om der sneg sig nerver ind hos Skanderborg. Et par dumme fejl medvirkede til, at GOG kom tilbage og fik overtaget.

Det var også en faktor, at keeper Frank Mikkelsen havde en række vitale redninger i GOG-målet.

Lasse Møller var knap så træfsikker i anden halvleg, men det var alligevel ham, der med tre minutter tilbage scorede for 12. gang og bragte GOG foran 26-25, og da Skanderborg intet modsvar havde, vandt GOG med tre mål.

De to andre hold i gruppen er Bjerringbro-Silkeborg og Århus Håndbold, der har henholdsvis tre og nul point. De er begge kun noteret for én kamp og tørner sammen torsdag.

