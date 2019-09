 GOG tromler svenskere efter ti år i CL-mørke

Håndboldherrerne fra GOG trådte søndag ind i Champions League for første gang i ti år med højt humør og godt spil.

På udebane i Sverige mod Kristianstad vandt det danske mandskab med hele 33-24, og dermed fik GOG en fremragende indledning på tilværelsen i gruppe D, hvor de to bedste hold sikrer en kamp om en plads i ottendedelsfinalerne senere.

Læs også En gammel hemmelighed: Lokale dykkere har kendt til flyvrag i årevis

Gruppe D tæller ud over GOG og Kristianstad også modstandere som Chekhovskie Medvedi, Dinamo Bucuresti, Kadetten Schaffhausen og Wisla Plock.

Tilfreds træner

GOG-træner Nicolej Krickau var naturligt tilfreds med comebacket i den fornemste europæiske turnering.

- Vi er meget tilfreds med vores start selvfølgelig. Vi lykkedes med at stå kontrolleret i forsvaret. Vi holdt fast i at være kompakte, og så afviklede vi vores angreb med skud på mål, så vi ikke fik kontra imod os.

- Træerne vokser ikke ind i himlen. Vi er glade for starten, men vi er meget ydmyge over for, at vi er kommet i en ekstrem hård pulje.

- Vi er selvfølgelig glade for at være tilbage, og det har summet i hele ugen for at komme i gang.

- Vi ved, at hvis man spiller for meget med hovederne under armene, så bliver man straffet i europæiske kampe, og det synes jeg ikke, at vi gjorde i dag, og det er jeg tilfreds med, siger Krickau.

Læs også Familien Eriksen rejser jorden rundt for at spille Pokémon

Udligning på straffekast

Svenskerne kom ellers bedst i gang og bragte sig foran 2-0 efter fem minutter, og det blev også 3-0 og 4-0 til hjemmeholdet i en skidt start for GOG.

To mål fra Stig Tore Moen Nilsen var med til at gøre det til 3-5 for GOG efter otte minutter, og efter ti minutter var GOG bagud 5-6.

Efter et kvarter var det stadig lige med 10-9-føring til svenskerne, og Emil Jakobsen udlignede på et straffekast.

Første halvleg var en tæt affære, men GOG kom foran 14-12 på endnu en straffescoring af Emil Jakobsen efter 22 minutter, og et mål fra fløjen Frederik Bo Andersen gav en føring på tre mål.

Emil Jakobsen sørgede for 16-13, og GOG gik til pausen foran 17-14.

Sejr på ni mål

Ti minutter inde i anden halvleg holdt GOG afstanden og var foran med fire mål, men den skrumpede hurtigt ind til 21-19.

Gæsterne kom dog igen, og Lasse Møller bragede GOG på 23-19, og så slap kræfter op hos de svenske værter.

GOG øgede til 26-19, og det lignede udelukkende et spørgsmål om sejrens størrelse, som altså blev på ni mål.

Senere søndag lægger Aalborg Håndbold ud i turneringen med en udekamp mod Elverum fra Norge.