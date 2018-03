GOG udnytter Skjerns nederlag og kaprer førsteplads

GOG er på vej mod Champions League efter en sikker sejr på 33-23 over Århus Håndbold.

GOG er nu oppe på førstepladsen i herrernes bedste håndboldrække, 888 Ligaen, inden de sidste to runder af grundspillet.

Fynboerne vandt lørdag med 33-23 hjemme over Århus Håndbold, og de to point sender GOG op på 40 point mod Skjerns 39.

Inden 24. spillerunde førte vestjyderne ellers rækken, men overraskende tabte holdet 21-24 ude til Sønderjyske fredag aften.

GOG udnyttede pointtabet og er nu på kurs mod den Champions League-billet, som tilfalder vinderen af grundspillet.

Allerede ved pausen var GOG godt på vej mod førstepladsen, da holdet førte med 17-12 over Erik Veje Rasmussens østjyske tropper.

Siden blev forspringet ved med at vokse, så det hele endte med en øretæve til aarhusianerne.

Århus Håndbold ligger på sjettepladsen, men har nu KIF Kolding København lige i hælene. Begge hold har 23 point.

Det skyldes, at KIF vandt med 31-27 over Ribe-Esbjerg, der ellers kunne drømme om point indtil sent i opgøret.

Få timer forinden havde Nordsjælland Håndbold afværget Mors-Thys kupforsøg på en plads i slutspilsfeltet. På hjemmebane i Hillerød vandt nordsjællænderne med 32-31.

Sent i kampen var gæsterne ellers foran med to mål, men med flere vigtige scoringer i slutfasen var Johan Meklenborg en afgørende spiller i Nordsjællands sejr.

Nordsjællænderne har 22 point på den yderste slutspilsplads. Under dem ligger Mors-Thy med 19 point og Ribe-Esbjerg med 18 point. Der er fire point mere at spille om i grundspillet.