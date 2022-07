GOG-anfører til første træning efter ferien: - Når man spiller på holdet, er der kun ét mål

For mange fynboer står hverdagen i øjeblikket på varmerekorder, sommerferie og afslapning.

Men sådan er det ikke, hvis man spiller for GOG. Lørdag tog de nemlig hul på den nye sæson med årets første træning.

Der er stadig lang tid til første kamp, der skal spilles i starten af september, men det havde ingen betydning for lørdagens træningshumør.

- Det er utrolig fedt at være tilbage og godt at se, at alle drengene inklusiv mig selv er i godt humør, det er helt fantastisk, siger anfører Simon Pytlick.

GOG-spillerne kunne da også gå glade på sommerferie med medaljer om halsen og en stor sejrsfest i Gudme.

Står det til anfører Simon Pytlick, så hænger der også guld om halsen på GOG-spillerne når næste sæson slutter, og det mål bakker klubdirektøren op om.

- Vi har et erklæret mål om at være med i toppen af dansk håndbold, og det er også det, vi rekrutterer vores hold efter, siger direktøren for GOG Kasper Jørgensen.

Nye spillere på banen

Den sydfynske klub har da også været nødt til at kigge sig om efter nye spillere.

Efter sidste kamp måtte klubben nemlig tage afsked med en af deres helt store spillere. Den 23-årige Mathias Gidsel, der scorede fire mål i sin sidste kamp for GOG, skifter til den tyske klub Füchse Berlin, og i stedet har klubben hentet den norske stregspiller Henrik Jakobsen.

Også i målet har klubben fået selskab en ny figur. Fremover skal svenske Tobias Thulin sørge for, at modstandernes bolde ikke går i nettet.

De nye spillere er dog ikke noget, der bekymrer Simon Pytlick. Holdmentaliteten er nemlig stadig den samme.

- Folk ved godt, at når man spiller på det her hold, så er det kun med ét mål, og det er at vinde guld, siger anføreren.

Udover at skulle forsvare DM-titlen, så kan de spillerne i de gule trøjer også se frem til at spille Champions League i den kommende sæson.