Goliat-edderkoppen Dorthe får kæmpeselskab

En seks meter stor edderkop flyttede mandag ind på Naturama i Svendborg.

Naturama i Svendborg er kendt for sine udstoppede dyr, men der er også levende dyr på museet.

Et af trækplastrene på museet er en behåret fætter, eller rettere kusine, der kan få det til at løbe koldt ned ad ryggen på enhver med angst for edderkopper.

Og nu får goliat-edderkoppen Dorthe altså ottebenet selskab.

Lige nu er Dorthe på størrelse med en frokosttallerken. Men når hun bliver fuldvoksen, så bliver hun så stor som en middagstallerken Emil Sanderholm, formidler, Naturama

For det er en edder-stor, kravlende kæmpe, der fremover skal pryde facaden på Naturama. Her kravler en model i størrelse gyserfilm nemlig nu ud over kanten af bygningen.

- Vi synes, at det kunne være rigtig sjovt at have et blikfang, der virkelig siger spar to. Vi har en fugleedderkop, og den har vi haft i mange år, så vi tænkte ’hvorfor ikke få den ud på vores front’, siger Mette Thybo, der er direktør på Naturama.

Seks meter edderkop

Det gælder om at få spændt dyret godt fast, for den nye kæmpe-edderkop måler seks meter i diameter.

Oppefra er der masser af justeringer, der skal foretages af håndværkerne, og nedefra ligner det noget fra en gyserfilm, der er på vej ud over kanten.

Det er den fynske reklamemand Bo Larsen, der har kreeret edderkoppen.

- Det her er en af de mest spændende opgaver, jeg nogensinde har haft. Det er ikke sådan en, der lige kommer hver anden dag, så jeg sagde ja tak, da Mette (Thybo, red.) spurgte, om jeg ville være med til at lave sådan en fyr, fortæller Bo Larsen.

Kæmpe-edderkop er for behåret

Indenfor på Naturama bor den 200 gram tunge goliat-edderkop Dorthe, der kan sende enhver med frygt for edderkopper helt op i det røde felt.

- Lige nu er Dorthe på størrelse med en frokosttallerken. Men når hun bliver fuldvoksen, så bliver hun så stor som en middagstallerken. Altså en ordentlig madamme, forklarer Emil Sanderholm, der er formidler på Naturama.

Bo Larsen kan godt lide edderkopper, men hans kæmpemodel er skabt i fri fantasi. Goliatedderkoppen Dorthe ville være for besværlig at lave i kæmpestørrelse, fordi den er for behåret.

- Den her, den har også hår på, men der skulle helst ikke 3-4.000 flere. Der er 1.100 hår på, og det var nok, siger Bo Larsen.

Den seks meter store edderkop er flot i dagslys, men den vil også være synlig om natten.

- Når det er mørkt, så tænder dens otte øjne. Sådan en fyr den har jo lige så mange øjne, som den har ben. Så der er otte røde øjne, der lyser op, siger Bo Larsen.