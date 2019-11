Grå og våd lørdag med store mængder regn 

I løbet af natten til lørdag er en front med regnvejr trukket ind over Fyn, og det betyder, at mange fynboere vil stå op til en våd og grå lørdag morgen.

Kortvarigt vil det klare en anelse op, inden en endnu større mængde nedbør trækker ind over Fyn sidst på formiddagen.

Ud på eftermiddagen ser det ud til, at skyerne er løbet tør for vand, og så stiger temperaturerne til omkring 12 graders varme, mens vinden bliver let til jævn fra øst og sydøst.

Men det er en kort fornøjelse med tørvejret, for fra søndag og helt frem til onsdag er der igen byger på vejrmenuen, mens temperaturerne tager et dyk nedad.