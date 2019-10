Smutveje bores ud: Grævlinger og ræve slipper for at vovepelsen

Når lysene slukkes i tre nye tunneler under Den Fynske Motorvej, er der fri bane for de vilde dyr, der skulle få lyst til at krydse seks asfalterede vognbaner uden at vove pelsen.

Grævlinger og ræve får - ligesom bilisterne på den vestlige del af E20 - tre spor, så de lettere kan komme fra A til B uden alt for meget bøvl. Men i stedet for vejbaner får pelsdyrene tre faunapassager på 62 meter med en diameter på 1,5 meter.

- De ligger oppe på et par millioner kroner, de tunneller, vi får bygget, siger Robin Højen Madsen, der er projektchef ved Vejdirektoratet.

Men selvom der er god plads i rørene, der udgør faunapassagen, er den ikke for alle dyr.

- Den type dyr, vi regner med, er ræve og grævlinger. Det er ikke store kronhjorte eller råvildt, siger Robin Højen Madsen.

Ikke for råvildt

En tunnelboremaskine sørger for, at trafikken ikke står stille, men faunapassagerne etableres.

- Det er for ikke at genere trafikanterne, når vi borer under. Jeg ved ikke, om de har bemærket, at den ene allerede er boret under, og at vi er godt i gang med den næste, siger Robin Højen Madsen.

Af de tre underjordiske faunapassager er to borede rør, mens den tredje graves under vejbanen. Derfor vil man også udnytte tiden, når motorvejen omkring Spedsbjergvej lukkes for at bygge en ny vejbro, til at arbejde på tunnelen.

Ifølge Robin Højen Madsen skal faunapassagerne først og fremmest sikre, at dyrene kan bevæge sig på tværs af motorvejen.

- Det er nødvendigt, fordi en motorvej skaber en barriere. Fordelen er nu, at de får en passagemulighed, og vi får lavet nogle ledelinjer, så vi kan lede dyrene hen mod de her faunapassager, siger han.

Hvis alt går efter planen, vil den sidste faunapassage være klar i slutningen af næste uge.

Der er lys i tunnelerne, der skal sikre, at dyr kan krydse motorvejen, mens byggeriet står på. Tunnelerne er 1,5 meter i diameter og beregnet til dyr som ræve og grævlinger. Foto: Frederikke Bertram