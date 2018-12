Gratis klipning til udsatte borgere: - Så godt har jeg aldrig set ud

Michael Petersen fra Odense har taget plads i frisørstolen i O's Barbershop. Her er ejeren af salonen, Omar Ajjaoui, i fuld gang med at give odenseaneren en ny frisure.

- Planen er jo bare at prøve at gøre en forskel, og give dem en god oplevelse, fortæller Omar Ajjaoui.

Omar Ajjaoui giver nemlig hjemløse og socialt udsatte mulighed for at få en gratis klipning inden jul og nytår.

Hold da kæft, mand! Det er godt. Flot. Så godt har jeg aldrig set ud Michael Petersen, Odense

Én af dem, der har taget imod tilbuddet, er Michael Petersen. Han kommer til daglig i varmestuen i Nørregade i det centrale Odense. Lige nu er han via jobcentret i praktik som økologisk landmand.

For ham betyder det meget, at udseendet kan blive frisket op.

- Det er kanon. Jeg synes, det er rart, at der er nogen, der gør en forskel. Det er det sgu. Det betyder rigtig meget, at man kan komme til at se godt ud til juleaften, forklarer Michael Petersen.

Læs også Frisk mælk, brød og frugt på vej til Odenses udsatte

Han skal holde jul med kæresten, og hun har også spurgt, om han ikke snart skal klippes.

Det er tre måneder siden, han sidst blev klippet.

Vil starte tradition

Det er første gang, Omar Ajjaoui giver hjemløse og udsatte borgere muligheden for at få klippet håret og trimmet skægget helt gratis.

- Det er jo ikke altid pengene, det handler om. Det handler også om, at vi allesammen har det godt, og vi allesammen har mulighed for at blive klippet, siger ejeren af O's Barbershop.

00:17 Michael Petersen blev glædeligt overrasket, da han endelig fik lov til at se sit nye udseende. Luk video

Ifølge Michael Petersen er der mange borgere, som ikke har råd til at blive klippet. Selv har han råd til det, men det er for ham et spørgsmål om prioriteringer.

- Jeg vil hellere have mad på bordet, end jeg vil klippes. Det er alligevel tre munde, man kan mætte på sådan en klipning, fortæller Michael Petersen.

Omar Ajjaoui har nu gjort frisuren færdig. Nu gælder det skægget hos Michael Petersen. Klipningen og skægtrimningen foregår med ryggen til spejlet, så Michael Petersen ikke kan følge med i udviklingen.

Jeg vil hellere have mad på bordet, end jeg vil klippes. Det er alligevel tre munde, man kan mætte på sådan en klipning Michael Petersen, Odense

Derfor får han først lov til at se sit nye udseende, når det er helt færdig.

Fremover er det planen, at endnu flere kan få samme oplevelse som Michael Petersen. Omar Ajjaoui vil nemlig gøre dagens projekt til en årlig tradition.

- Hvis det kunne være hvert år inden jul, så tror jeg faktisk, at det kunne være rart for dem. Så behøver de ikke stresse med det, forklarer Omar Ajjaoui.

Det er blevet tid til, at Michael Petersen skal vende sig om og kigge sig selv i spejlet.

Frisuren er ny. Skægget er nyt. Og Michael Petersens reaktion siger det hele:

- Hold da kæft, mand! Det er godt. Flot. Så godt har jeg aldrig set ud, konstaterer Michael Petersen.

Læs også Fremover vil varmestuen også være åben om søndagen