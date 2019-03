Gratis kursus i skat: Pladserne er revet væk

For Andrian Buchi er det slut med at bide negle over de danske skatteregler.

Han har tilmeldt sig Dansk Industris skatteseminar i Odense for at lære det komplekse danske skattesystem bedre at kende. Han betaler altid sin skat, men vil gerne kende sine rettigheder og pligter.

- Jeg kan godt lide, at systemet her er komplekst og meget reguleret, fordi det er så fint forgrenet og sikrer mig som borger. Det danske skattesystem tillader, at alle har de samme muligheder, siger han til TV 2/Fyn.

Hvis danskerne synes, at de danske skatteregler kan være svære, så er det en endnu større udfordring for de udlændinge, der arbejder og bor i landet. For hvad kan man lige trække fra i skat og hvordan sikrer man sig, at selvangivelsen er udfyldt korrekt?

Dansk Industri er begyndt at tilbyde gratis kurser i skat til udlændinge, i samarbejde med Skattestyrelsen, organisationen Expat in Denmark og kommunerne.

I disse dage, hvor det er tiden at rette årsopgørelsen, kan udlændinge lære, hvilke fradrag og godtgørelser de har ret til. På seminaret forklarer repræsentanter fra Skattestyrelsen det grundlæggende i det danske skattesystem.

- Det er lettere at forebygge end at helbrede. Kan vi hjælpe de her mennesker godt fra start og klæde dem på, så er det nemmere, end at vi senere skal ind at rette op på fejl, fortæller Tina Toft, som er fuldmægtig i Skattestyrelsen.

Særlig fynsk interesse

I Odense har interessen været usædvanlig stor, og det første seminar torsdag var overbooket på tre timer. Derfor blev der i hast planlagt et nyt seminar tirsdag, hvor Andrian Buchi er en af de 50 deltagere.

- Jeg vil virkelig gerne vide, hvor godt alle mine aktiviteter eller vores aktiviteter bliver registreret hvert år, så jeg kan overholde skattereglerne, fortæller han.

Udenlandsk arbejdskraft på Fyn Antallet af udenlandske statsborgere, der arbejder på Fyn, er næsten fordoblet på 8 år.

Antallet er steget fra næsten 6.000 i 2010 til næsten 11.000 i 2018.

Det gælder primært højtuddannede og faglærte Kilde: Udlændingeregistret

Antallet af udenlandske statsborgere, der arbejder på Fyn, er næsten fordoblet på otte år. Det gælder primært højtuddannede og faglærte, viser tallene fra Udlændingeregistret.

Virksomhederne har desperat brug for dem. Erhvervslivet behøver mere højtuddannet og faglært arbejdskraft for ikke at skulle sige nej til ordrer. Det sker allerede, og noget af arbejdskraften er nødt til at komme fra udlandet, hvis behovene for medarbejdere i virksomhederne skal opfyldes.

Næsten hver fjerde eller helt præcist 23 procent af rekrutteringerne på Fyn var forgæves i 2018 ifølge Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, STAR.

Det er fjerde år med de gratis skatteseminarer. Ifølge Tina Toft stiller udlændinge ofte spørgsmål om, hvorfor man skal betale skat i Danmark, hvis man har en ejendom i udlandet. Eller hvad man får for pengene med det høje danske skattetryk.

- Vi har sågar fået en forespørgsel på, om man skal betale registreringsafgift for en luftballon, fortæller hun.

Kurser på engelsk

Andrian Buchi kom til Danmark fra Moldavia for fem år siden, fordi det var et godt landt at studere i. Efter at have taget ingeniøruddannelsen i Skive rykkede han for to år siden til Odense og har været med til at stifte dronevirksomheden Quadsat.

Dagens skatteseminar foregår på engelsk, hvilket passer ham fint. Han taler ikke dansk og har klaret sig på engelsk, fordi de fleste fynboer mestrer engelsk.

En medarbejder fra Skattestyrelsen holder oplæg, og herefter får deltagerne selv mulighed for at stille spørgsmål. Skattesystemet her er meget forskelligt fra Moldavia og Rumænien, som Andrian Buchi kender til.

- Her er det lidt mere komplekst og har flere forgreninger. Det gør det mere kompliceret for mig i kraft af, at jeg ikke har været en del af systemet eller kendt til det igennem mange år, siger han.

Kurserne fortsætter i Aarhus, København og Esbjerg de kommende uger. Nye kurser kommer op til november, når forskudsopgørelsen skal rettes.

