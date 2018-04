Gratis parkering trækker jyder til HCA Airport

Helle Richelieu og Mogens Nielsen bor ikke langt fra Billund Lufthavn. Alligevel tog de mandag afsted på charterferie fra HCA Airport. De sparer nemlig mange penge på den gratis parkering i den fynske lufthavn.

Mere end 1000 kroner sparer ægteparret fra Brædstrup i Jylland på at rejse fra Hans Christian Andersen Airport på Fyn i stedet for at køre til den noget nærmere lufthavn i Billund.

- Her er der fri parkering, og det er der ikke andre steder, hvor vi så nemt kan komme af med 1000 kroner ekstra, siger Helle Richelieu, der sammen med sin mand mandag morgen tog flyvemaskinen fra HCA Airport med kurs mod Napoli i Italien.

Ægteparret har planlagt en uges afslapning på øen Capri syd for Napoli.

- Vi vil gerne en tur til Italien på denne årstid. Vi trænger til at slappe af og få noget mere lys, siger Mogens Nielsen.

Det er første gang, at ægteparret rejser fra Hans Christian Andersen Airport , hvor de har fået en anden oplevelse end i andre danske lufthavne.

- De er fantastisk søde, rare, venlige og imødekommende her på Fyn. Specielt i Security, der kan vi mærke imødekommenhed, og de er meget professionelle i den måde, vi bliver håndteret på. Det sætter vi pris på, siger Helle Richelieu.

- Det er et dejligt lille sted, og man kommer hinanden ved her i lufthavnen, tilføjer Mogens Nielsen.

Den eneste udfordring ved at rejse fra Fyn i stedet for fra Billund, er de mulige forsinkelser, der kan opstå, når man skal køre over motorvejen på Fyn.

- De havde lovet tåge her til morgen, så vi har ikke taget nogen chancer og har sovet på Fyn i nat for at være sikre på at kunne nå frem til lufthavnen i tide, forklarer Helle Richelieu.