Vandt i lotteriet: Gratis trådløst netværk til tre fynske kommuner

Tre fynske kommuner er blandt 13.000 ansøgere blevet udvalgt til at få gratis offentlig wifi til alle borgere i kommunen fra EU.

I alt er 15 danske kommuner blevet udvalgt til EU-initiativet "WiFi4EU", der efter planen skal sikre, at der i 2020 er gratis offentlig wifi til både borgere og turister i europæiske byer. Det skriver Computerworld.

På Fyn er det Assens, Nyborg og Langeland, der nu kan se frem til at få et tilskud på hver 15.000 euro til etablering af et åbent og frit tilgængeligt trådløst netværk. Meningen er, at borgere og turister skal kunne gå på internettet frit og kvit fra parker, pladser, biblioteker og alle andre offentlige steder.

EU-initiativet "WiFi4EU" forpligtiger sig til at finansiere udstyr og installation, mens kommunerne skal betale abonnementsudgifter og vedligeholdelse.

Samtidig skal kommunerne sikre sig, at de ikke laver et trådløst netværk, der konkurrerer med private eller offentlige wifi-tilbud.

Ud af de 13.000 ansøgere er 2.800 byer i Europa blevet udvalgt til at deltage i forsøget.