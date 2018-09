Grimme tomater er en kæmpe succes

Skævheder, rifter og små tapper. Det er nogle af de kendetegn, som forbrugerne har mødt på de andenklassestomater, som Rema 1000 og Føtex har solgt i løbet af sommeren.

Andenklassesvaren smager fantastisk, men den er ikke pæn at se på. Claus Duedal Jakobsen, salgs- og indkøbschef hos Alfred Pedersen & Søn.

Selvom tomaterne ikke har været ligeså pæne som andre tomater, har forsøget været en succes. Det fortæller Claus Duedal Jakobsen, der er salgs- og indkøbschef hos den fynske tomatproducent Alfred Pedersen & Søn.

- Det er et rigtig spændende projekt med en god afsætning, fortæller salgs- og indkøbschefen.

Ifølge tomatproducenten har projektet reddet 75 ton tomater fra potentielt set at ende i skraldespanden. Tomaterne er solgt som friske tomater og lavet til tomatketchup.

- Før i tiden var tomaterne måske endt i containteren. Nu har forbrugerne haft mulighed for at købe tomaterne til en attraktiv pris i stedet for, lyder det fra Claus Duedal Jakobsen.

Sommervejret har skabt overproduktion

Ifølge Alfred Pedersen & Søn har sommervejret været medvirkende til, at producenten har haft en stor produktion af tomater og dermed også andenklassestomater.

- Andenklassesvaren smager fantastisk, men den er ikke pæn at se på, forklarer Claus Duedal Jakobsen.

Han tilføjer:

- En ektrem sommer med rigtig meget sol har givet en ekstra høj produktion. Derfor har vi haft svært ved at afsætte den.

Derudover har sommeren også resulteret i "trætte" planter, som Claus Duedal Jakobsen kalder det.

- Planterne står af. De har været overbelastet efter sommeren. Det giver et lavere udbytte, fortæller salgschefen, der henviser til, at det nu har ført til mangel på danske tomater.

Flere andenklassesprodukter på vej

Hos Alfred Pedersen & Søn håber man, at samarbejdet kan udvikles, så det udvides til at dække andre tomatprodukter. Hvad der kunne være tale om, vil Claus Duedal Jakobsen ikke uddybe.

- Vi tænker på, hvordan vi kan bygge videre. Vi ønsker at udvide samarbejde med forældede produkter, fortæller salgschefen.

På nuværende tidspunkt kan den fynske tomatproducent ikke oplyse, hvor stor en procentdel andenklassestomaterne udgør af den samlede produktion.

Tomatproducenten oplyser, at man samlet set har reduceret mængden af madspil. Til næste år forventer Alfred Pedersen & Søn at have overblik over tallene for årets tomatproduktion, der efter planen slutter omkring uge 45-46.