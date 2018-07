Koncert melder alt udsolgt

Muskelsvindfonden og Tuborg melder alt udsolgt til morgendagens koncert i Odense med 27.000 solgte billetter.

Den 27. jul slår Grøn Koncert Dyrskuepladsen scenen op fra klokken 13.00 til 21.30 med 27.000 solgte billetter - og det betyder, at alt er udsolgt.

Grøn besøger for 35. år i træk Odense og fredagens koncert byder på strålende solskin og et line-up bestående af Lukas Graham, Aqua, Suspekt, D-A-D, Cisilia X Joey Moe og Phlake samt DJ’s Josefine Winding og Emma Acs og R&B/pop-prinsesserne Ericka Jane og Iris Gold.

Indsamlingschef i Muskelsvindfonden Theis Petersen udtaler:

- Anden del af årets Grøn er skudt i gang, og det er fantastisk at se, at vi også her har både vejret og publikum med os. Vi oplever i år et historisk højt forsalg til Grøn, og jeg glæder mig til at feste til den gode musik i morgen på en fyldt koncertplads i Odense.

Odense er den eneste ud af de otte danske byer Grøn besøger, der melder udsolgt indtil videre.

