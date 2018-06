Grøn varme i radiatorerne: Fyns største solvarmeanlæg på vej

Fjernvarmeselskaber har de seneste ti år investeret massivt i solvarmeanlæg. Nu er endnu en stor fynsk solvarmepark på vej ved Ringe.

Hos Ringe Fjernvarmeselskab ser direktør Karsten Godiksen frem til august.

For her begynder forsyningsselskabet etableringen af et otte hektar stort solvarmeanlæg - svarende til 100 parcelhusgrunde - med 26.000 kvadratmeter solfangere. Når anlægget står færdigt, bliver det Fyns største solvarmeanlæg.

Vi har tre kedler, som vi fyrer med træpiller i. Og dem regner vi med vil stå helt stille i sommerhalvåret. Så vi henter blandt andet besparelsen, fordi vi kommer til at reducere vores forbrug af træpiller Karsten Godiksen, direktør, Ringe Fjernvarmeselskab.

- Vi vil jo gerne gøre noget godt for klimaet. Det er den primære årsag, siger Karsten Godiksen.

Solvarmeanlægget kommer til at koste 47 millioner kroner at etablere. Og på årsbasis vil anlægget spare klimaet for tæt på 3.000 tons CO2.

Planen er nemlig, at forsyningsselskabets 2.600 fjernvarmekunders vand og radiatorer i sommerhalvåret udelukkende skal varmes op med solvarme i perioden april til september.

Men solvarmen sparer ikke bare klimaet. Ringe Fjernvarmeselskab kommer også til at spare knap fem millioner kroner om året.

- Vi har tre kedler, som vi fyrer med træpiller i. Og dem regner vi med vil stå helt stille i sommerhalvåret. Så vi henter blandt andet besparelsen, fordi vi kommer til at reducere vores forbrug af træpiller, siger Karsten Godiksen.

Solvarmeparker hitter i hele landet

Ønsket om at udnytte solens varme er de langtfra ene om i Ringe.

For mens salget af solvarmeanlæg til private har været vigende de seneste år, så er antallet af solvarmeanlæg ejet af forsyningsselskaber eksploderet de sidste ti år.

De kommende år forventer vi udvidelser på i alt 371.000 kvadratmeter. Cirka halvdelen vil være udvidelser af eksisterede anlæg, mens cirka 15 nye anlæg vil bidrage med den resterende halvdel kvadratmeter Rasmus Bundegaard Eriksen, teknisk konsulent, Dansk Fjernvarme.

Indtil 2007 havde kun ti fjernvarmeselskaber valgt at investere i solvarme. I 2017 havde lige godt 100 fjernvarmeselskaber besluttet sig for at lave en investering i solvarme.

Dermed er der på landsplan i perioden etableret 1.327.451 kvadratmeter solvarmeanlæg. Det viser tal fra brancheorganisationen Dansk Fjernvarme.

Og udviklingen ser ikke ud til at vende foreløbig.

- De kommende år forventer vi udvidelser på i alt 371.000 kvadratmeter. Cirka halvdelen vil være udvidelser af eksisterede anlæg, mens cirka 15 nye anlæg vil bidrage med den resterende halvdel kvadratmeter, fortæller teknisk konsulent i Dansk Fjernvarme, Rasmus Bundegaard Eriksen.

Udvikling har flere årsager

I dag er det fortrinsvis de mindre fjernvarmeselskaber ude i landdistrikterne, der har valgt at investere i solvarme. Det skyldes, at de i modsætning til de store byer har pladsen til at etablere de store solvarmeparker.

Men samtidig er mange af dem heller ikke bundet af, at de producerer varme ved at brænde affald af, som man for eksempel gør i Odense.

02:11 Se grunden, hvor Ringe Fjernvarmeselskab vil bygge solvarmeanlæg. Luk video

- I Odense kan de jo ikke skrue ned for kedlerne. De er jo nødt til at brænde affald af hele året rundt. Men vi fyrer med træpiller, så vi kan sagtens slukke kedlerne, når vores solvarmeanlæg producerer alt den varme, vi skal bruge, siger Karsten Godiksen.

Når flere fjernvarmeselskaber har valgt at investere i solvarme, så skyldes det også, at selskaberne hvert år er forpligtede til at finde energibesparelser. Og hvis man ikke kan finde energibesparelserne i selskabet - ved for eksempel at etablere solvarme - så skal man ud og købe besparelserne.

Det gjorde for eksempel i Tommerup Fjernvarme, indtil de investerede i solvarme for et par år siden.

- Vi tog vores anlæg i brug i 2016. Det gav os en energibesparelse. Men tidligere har vi været ude og købe os til dem. Vi har for eksempel købt isolering til gartnerier. Det har vi kunnet notere som en energibesparelse. Her i Tommerup skal vi finde næsten 500 megawatt om året. I kroner og øre er det mellem 200.000 og 300.000 kroner om året, siger varmemester Per Krogkær.

Læs også Børnehave i Føns dropper solceller på grund af lovgivning

I Ringe regner Karsten Godiksen med at tage solvarmeanlægget i brug fra april næste år.

Solvarmeanlægget skal etableres i udkanten af Ringe på en mark, der er afskærmet af læhegn. Desuden har selskabet til hensigt at afskærme området yderligere med flere læhegn, så naboerne ikke bliver generet af udsigten.

Fjernvarme bliver lidt dyrere

Selvom Ringe Fjernvarmeselskab kommer til at spare 4,8 millioner kroner om året på solvarmeanlægget, så får byens fjernvarmekunder ikke en prisnedsættelse. Det er faktisk omvendt.

For en af grundene til, at selskabet er gået på jagt efter besparelser, er, at det fra næste år mister et tilskud på ti millioner kroner om året.

Læs også EL: Sæt solceller på Tankefuld

Tilskuddet har selskabet hidtil fået for at have tre gasmotorer, som kan producere strøm, stående til rådighed.

Men den ordning er altså under udfasning, og dermed mister selskabet tilskuddet, hvilket er lidt af et økonomisk slag. For de ti millioner udgør cirka en tredjedel af selskabets samlede omsætning.

- Ved at etablere solvarme, falder vores kunders fjernvarmeregning med cirka 900 kroner om året, men fordi vi mister tilskuddet til gasmotorerne, så stiger prisen i sidste ende med mere end det, forklarer Karsten Godiksen og slutter:

- Så man kan sige, at fordi vi etablerer solvarme og sparer penge på det, så stiger vores kunders varmeregning næste år ikke helt så meget, som den ville have gjort.

Læs også Ekstraregning for solceller på sygehuse