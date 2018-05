Grønlandsk musiker: - Det er svært at skille sig ud

Konkurrencen på det grønlandske musikmarked er hård. Ny festival i Odense skal sætte fokus på de bedste musikere fra verdens største ø.

Den nye grønlandske musikfestival Spot on Greenland åbnede onsdag i Nordatlantisk Hus i Odense.

Festivalen skal sætte fokus på musik fra Grønland, og 22-årige Nick Ørbæk, der udgav sit første soloalbum 1. februar, fortæller, at der er hård konkurrence blandt de grønlandske musikere.

- Der er hård konkurrence, og det er et højt niveau med masser af dygtige musikere, så det er svært at skille sig ud, siger Nick Ørbæk.

- Det er et meget begrænset marked. Det er en del af min plan at komme ud og få et lidt større marked, og det arbejder musikerne i Grønland i fællesskab på. Vi støtter hinanden og prøver at udvikle os, fortæller den grønlandske singer-songwriter.

Nick Ørbæk giver en smag på sit nye soloalbum, der synges på grønlandsk.

Små folkefester

Foruden en række koncerter fungerer Spot on Greenland som små folkefester for grønlændere og grønlandsinteresserede i Danmark.

- Jeg håber, det kan give noget fokus på Grønland, så folk kan se, hvilket fantastisk sted det er, og være med til at udvikle landet, siger musikeren.

- Det er et fantastisk arrangement, og jeg er sikker på, det vil gavne Grønland rigtig meget.

Spot on Greenland fortsætter hen over kristihimmelfartsferien i Aarhus, Aalborg og København.