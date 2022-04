Grønnely ansætter ny direktør med stribevis af konkurser bag sig

- Da Grønnely blev etableret, var det med tanken om at opkøbe, renovere og give ældre ejendomme nyt liv. Vi har haft held til at udvikle gamle ejendomme, men jeg må også erkende, at vi ikke har været helt gode nok til at få nogle af projekterne tilstrækkeligt i mål. Min bror og jeg vil nu overdrage opgaven med at lede, udvikle og professionalisere Grønnely til Christian Stig Møller, udtaler Peder Blak i en pressemeddelelse.



TV2 Fyn har spurgt både Christian Stig Møller og Peder Blak om et interview. Men begge oplyser, at de vil vende tilbage på et senere tidspunkt.