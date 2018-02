Grønt lys for langsomme køretøjer over Lillebæltsbro

Vejdirektoratet har fået lov til at eskortere langsomtkørende køretøjer over Ny Lillebæltsbro, mens Gl. Lillebæltsbro til sommer er spærret under renovering.

Sydøstjyllands- og Fyns Politi har givet Vejdirektoratet lov til at eskortere langsomkørende køretøjer over Lillebæltsbroen, mens Gl. Lillebæltsbro er spærret under renovering.

Dermed kan erhvervsvirksomheder som maskinstationer, entreprenører og landmænd på begge sider af Lillebælt kan ånde lettet op.

Vejdirektoratet har nu fået politiets tilladelse til at arrangere eskorter af langsomkørende køretøjer over Lillebæltsbroen, mens Gl. Lillebæltsbro er spærret for vejtrafik i 20 uger, både i 2018 og 2019.

Køretøjerne vil blive eskorteret over Lillebæltsbroen udenfor myldretiden.

- Vi har haft en god dialog med Sydøstjyllands- og Fyns Politi og har nu fundet frem til en både fleksibel og trafiksikker løsning for erhvervslivet med de langsomkørende køretøjer. Det er meget vigtigt for Vejdirektoratet at lytte til vores interessenter, og der er ingen tvivl om, at behovet for en hurtig og effektiv transport af de langsomkørende køretøjer mellem Fyn og Jylland er stort, siger specielkonsulent i Vejdirektoratet, Shahriar Honar.