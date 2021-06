Festdag fejret flere steder på Fyn

Slet ikke til det virtuelle

I Lumby nord for Odense var medlemmer af partiet Venstre samlet i det solrige demokrativejr, og blandt andre partiformand Jakob Ellemann-Jensen var mødt op for at holde tale.

- Det betyder rigtig meget for mig og for os allesammen, at vi kan komme ud og kigge hinanden i øjnene og hilse på hinanden, siger Sune Thycosen fra Odense.

- Jeg er slet ikke til alt det der virtuelle. Vi skal ud og mærke hinanden og stemningen, og det tror jeg, at alle andre vil give mig ret i, tilføjer Pernille Dahl Wagner fra Otterup.

Kropssproget afslører en masse

At årets grundlovsdag blev holdt i det virkelige liv og ikke det virtuelle, er godt for fynboerne.

- Mennesker har det bedst, når vi kan mødes og se på hinanden, og deres øjneudtryk og kropssprog kan afsløre en hel masse ting, siger Anette Thygesen fra Odense.

Danmark fik sin første grundlov 5. juni 1849, og det har - på forskellige måder - været fejret hvert år siden.