Grundstødt skib i Svendborgsund er kommet fri

Et fragtskib, der lørdag aften grundstødte ved Svendborg Havn, er komet fri ved egen hjælp..

- Skibet Famita kom i nat fri af havbunden uden problemer. Det ligger nu ved kaj og skal undersøges af blandt andet dykkere, skriver Forsvaret søndag morgen på Twitter.

Fragtskibet Famita grundstødte ved Svendborg Havn lørdag aften.

- Grundstødningen skete på grund af kraftig vind og strøm, og der vurderes ikke at være fare for olieudslip, skrev Forsvaret på Twitter sent lørdag aften.

Skibet er indregistreret i Bahamas og var på vej fra Hausvig i Norge, da det lørdag aften gik på grund ud for Svendborg havn.

Skibet Famita kom i nat fri af havbunden uden problemer. Det ligger nu ved kaj og skal undersøges af bl.a. dykkere. #dkforsvar #værdatkæmpefor — Forsvaret (@forsvaretdk) 24. december 2017

Læs også Skib stødt på grund i Svendborgsund