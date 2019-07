Gruppeformand peger på ung venstremand som Jane Jeginds afløser

Efter 22 år i odenseansk politik meddelte by- og kulturrådmand Jane Jegind (V) mandag, at hun stopper i politik og dermed ikke stiller op ved kommunalvalget i 2021.

Læs også Odense-rådmand trækker sig fra politik

Ved de seneste kommunalvalg har Jane Jegind stillet op som Venstres borgmesterkandidat, og straks er spekulationerne om, hvem der skal afløse hende i kampen om borgmesterposten mod Odenses nuværende borgmester, Peter Rahbæk Juel (S), gået i gang.

Venstres gruppeformand i Odense, Claus Houden, er ikke i tvivl. Han peger på 23-årige Christoffer Lilleholt (V), der har været medlem af Odense Byråd siden 2013.

- Den kandidat, som jeg ser som den bedst egnede, er Christoffer Lilleholt, siger Claus Houden til TV 2/Fyn.

- Christoffer trækker et kæmpe læs som politisk ordfører. Han er statskundskab af uddannelse. Han har bred politisk erfaring trods sin unge alder. Han har også arbejdserfaring gennem sin beskæftigelse i det private erhvervsliv. Han er en ung mand, som kan trække den store arv efter Jane. Han kommer med ungdommens energi. Han kommer med en vilje til at kunne skabe forandringer i den retning, som vi som parti gerne vil, uddyber Claus Houden.

Lilleholt forholder sig tavs

Hovedpersonen selv ønsker dog på nuværende tidspunkt ikke at kommentere, hvem der skal afløse Jane Jegind.

På sin facebookside takker han dog Jane Jegind for sin indsats i odenseansk politik.

- Tusinde tak for det fantastiske samarbejde vi har haft. Du har om nogen lært mig meget om politik. Du har rejst Venstre fra to mandater til at være det største borgerlige parti og meget tæt på borgmesterposten. Odense og Venstre kan være utroligt stolte af de store resultater, du har skabt, lyder det fra Christoffer Lilleholt.

Venstre i Odense fik seks mandater ved det seneste kommunalvalg.

00:47 Claus Houden uddyber, hvorfor han peger på Christoffer Lilleholt som Jane Jeginds afløser. Video: Kasper Eland Marquardtsen Luk video

Redaktør: Lilleholt er mest oplagt

Christoffer Lilleholt fik ved det seneste kommunalvalg i november 2017 2.500 personlige stemmer. Han blev kort efter valget udpeget som partiets nye politiske ordfører i Odense Byråd.

Han er den mest oplagte kandidat til at overtage efter Jane Jegind, vurderer TV 2/Fyns samfundsredaktør, Jakob Risbro.

- Hvis man kigger på de personer, som nu er tilbage i byrådsgruppen, er han den mest oplagte til at tage over. Han vil være en langtidsholdbar løsning, fordi han er dygtig, og fordi han med sin unge alder har fremtiden foran sig, siger Jakob Risbro.

Christoffer Lilleholt har en fortid i ungdomspolitik, hvor han har været næstformand for Venstres Ungdom Odense, formand for Internationalt Udvalg og næstformand for Venstres Ungdoms landsorganisation.

Det er endnu ikke officielt, hvem der skal afløse Jane Jegind.

- Nu skal vi have Venstre i Odense til at sætte en dato, hvor vi skal have valgt en spidskandidat. Det gør vi i god ro og mag det næste stykke tid, siger Claus Houden.

Næste kommunalvalg er 16. november 2021, hvor odenseanerne skal stemme om, hvem der skal i byrådet, og dermed hvem der skal være borgmester i Odense.