Grytebust er årets spiller i OB

OB's målmand Sten Grytebust blev kåret til årets spiller ved klubbens årlige traditionsfest fredag.

For andet år i træk er målmand Sten Grytebust blevet kåret til årets spiller i OB for et formstærkt 2017, skriver bold.dk.

Sten Grytebust fik hæderen foran Kenneth Emil Petersen og Frederik Tingager, der netop er blevet solgt til tyske Braunschweig.

Før jul tildelte hans målmandskolleger ham titlen som årets bedste målmand med prisen Det Gyldne Bur.

Ved fredagens fest i OB blev Julius Eskesen kåret til årets fund foran Jacob Buus og Jacob Barrett.