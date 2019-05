Grytebust skifter til FC København

OB mister sin norske målmand Sten Grytebust til de nykårede danske mestre fra FC København.

Grytebusts kontrakt udløber efter denne sæson, og han skifter derfor på en fri transfer til FCK.

- Hans kontrakt stod til at udløbe 30. juni i år, og vi siger tak for indsatsen hos OB og ønsker Sten held og lykke med sine nye opgaver hos de nykårede danske mestre, skriver OB i en kort meddelelse på klubbens hjemmeside.

Rygterne om skiftet har stået på længe, men nu er det altså officielt, at OB mister målmanden, der gennem de seneste sæsoner har været en af holdets allerbedste spillere.

Grytebust, der har spillet fire norske landskampe, nåede at spille i OB i tre et halvt år, og han har to gange fået prisen ”Det Gyldne Bur” som bevis på, at han er Superligaens bedste målmand.

I FCK skal han tage kampen op med den nuværende førstemålmand, finske Jesse Joronen.

- Grytebust ønsker at fokusere på at gøre sæsonen færdig i OB, og vi har derfor ikke yderligere kommentarer på nuværende tidspunkt, skriver nordmandens nye klub på sin hjemmeside.

29-årige Sten Grytebust har fået en kontrakt på tre et halvt år i hovedstaden, og han skifter, når hans kontrakt med OB udløber den 30. juni.