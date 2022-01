Stjerneguitarist skal undervise på Sydfyn

Netop guitaren får et ekstra fokus på Oure Kostgymnasium fra august. Der åbner det nye guitarlab nemlig, som bliver en del af musiklinjen på gymnasiet.

Her vil man kunne dygtiggøre og specialisere sig inden for guitarkunsten, samtidig med at man tager sig en studentereksamen.

- Der er et uudnyttet potentiale. Vi skal have fat i de elever, der bare gerne vil spille guitar.

Sådan lyder det fra Carsten Lykke, der er musiklærer på Oure Kostgymnasium, forsanger og guitarist i rockgruppen Ibens, og som også skal undervise på guitarlab.

- Min drøm med det her er, at man om ti år ikke kan sige Oure uden at sige guitar.

En verdensstjerne som lærer

En af de to undervisere, der skal stå for at gøre eleverne skarpere i guitarkunsten, er Steffen Schackinger. Guitaristen, der er født på Fyn, er tidligere i sin karriere blevet kåret som verdens 15. bedste guitarist i verden af det britiske guitarmagasin Guitar on the Edge i 2010.

Hans placering var blandt andet højere end Slash fra Guns N' Roses og Eric Clapton.