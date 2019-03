Naboerne drejer nøglen om: Guldsmed kæmper mod butiksdød

Aldrig før har antallet af ledige butikslokaler været så højt, og den negative udvikling fortsætter. Det viser nyeste tal fra ejendomstorvet.dk. Siden før finanskrisen er der sket en tredobling i forladte lokaler.

I Tommerup Stationsby lukkede en støvsugerbutik efter få måneder. Det samme gjorde en tøjbutik.

På hjørnet mellem Tallerupvej og Bannervej ligger byens guldsmed, men også her skal man anstrenge sig for at overleve.

- Det er blevet sværere at overleve ude i de små byer, og vi skal kæmpe lidt mere for det, for folk er meget tiltrukket af at køre til storcentre eller storbyer, siger indehaver af Den nye guldsmed og medlem af Tommerups handelstandsforening, Joan Stokholm.

Webshops stjæler kunder

Det er særligt i landets små byer, at butiksdøden er størst. De forladte lokaler skyldes blandt andet den voksende internethandel, men det får ikke Joan Stokholm til at åbne en webshop.

- Vi vil hellere se kunderne i øjnene og give dem en god service, siger hun.

Alligevel forventer hun, at Den nye guldsmed fortsat ligger på hjørnet i Tommerup Stationsby om fem år.

- Jeg tror på, jeg stadig er her, men man kan jo aldrig vide.

- Kunderne må egentlig gerne prøve at starte med at køre ind til os og se, om vi kan hjælpe. Hvis ikke vi kan, har vi da fået chancen, siger Joan Stokholm.

Den nye guldsmed har eksisteret i 22 år og har i dag to fuldtidsansatte.

