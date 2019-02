Dansk hygge og lykke udfordres: Gule veste inspirerer teater

På Baggårdteatret i Svendborg ryger replikkerne hen over scenen på dansk, men snakken mellem instruktør og skuespiller er på engelsk.

- Kig over på træet og bliv bange, siger forfatter og instruktør Leonie Pichler på engelsk til skuespiller Josephine Nørring på scenen.

Leonie Pichler er tysk, men har flere gange tidligere instrueret forestillinger på det sydfynske egnsteater. Dog ikke om noget så dansk som denne forestilling.

Tyske Leonie Pichler instruerer forestillingen Dannebrog. Foto: Anders Høgh

- Jeg havde aldrig troet, at jeg skulle komme til at skrive en forestilling om Dannebrog, siger hun.

Udgangspunktet for at lave en forestilling om Danneborg, var flagets 800 års-markering i 2019. Alligevel er det ikke blevet en historisk hyldest. Nærmere et fremtidsscenarie for et land i Europa.

- Jeg ser mig selv som europæer. Så det er underordnet, om man er dansk eller tysk. Lige nu har vi en del tendenser med Europa, der er ved at falde fra hinanden, siger Leonie Pichler.

Politikerlede kan blusse op

Forestillingen handler om den unge politiker Dana, der forlader sit politiske parti. Ved sin afskedstale opfordrer hun til ikke at stemme ved næste valg og får dermed hundredvis af tilhængere. Bevægelsen #hvidtflag spreder sig til andre lande, mens tvivlen vokser i Dana selv.

Danmark er et lille land i sammenligning med de andre, så det er en slags minieksperiment omkring, hvad der sker i Europa. Leonie Pichler, forfatter og instruktør.

- På mange måder er det inspireret af de begivenheder, vi ser herhjemme med partier, der mister opbakning i befolkningen. Det kunne også være inspireret af de begivenheder, vi ser i Paris, hvor De gule veste stiller spørgsmålstegn ved en lidt elitær politisk magtelite, siger teaterchef Jakob Bjerregaard Engmann.

Teaterchef Jakob Bjerregaard Engmann er tilfreds med, at forestillingen rammer en meget aktuel problematik i Europa. Foto: Anders Høgh

Det danske demokrati virker solidt, og De gule veste i Paris virker langt væk. Men med forestillingen vil Leonie Pichler gerne vise, at der kun skal ganske få begivenheder til, før et demokratisk samfund kan vakle.

- Danmark er et lille land i sammenligning med de andre, så det er en slags minieksperiment omkring, hvad der sker i Europa, siger hun.

Alene på scenen

Skuespiller Josephine Nørring er alene på scenen. Først og fremmest i rollen som Dana, men undervejs glider hun ind i højt tempo ind i andre roller som tv-reportere, folketingspolitikere, sympatisører og modstandere.

Som Dana prøver Josephine Nørring at leve sig ind i situationen som politiker, når man går fra at bakke op om et parti til at forlade det.

- Der vil til alle tider være emner, der er brudflader indenfor et parti. Brudflader i forhold til, hvorfor man gik ind i politik for at styre noget i en retning. I forhold til, hvad virkeligheden så byder én. Og i forhold til grænsen for, hvor meget man kan holde ud at gå på kompromis, mener Josephine Nørring.

Leonie Pichler glæder sig til at mærke reaktionen fra det danske publikum.

- Danmark er et roligt land med lykke og hygge. Så jeg synes, det giver god mening, at de har hyret en tysker til at ruske op i det, siger hun.

Dannebrog har premiere 23. februar – 2. marts på Baggårdteatret i Svendborg. Og derefter på Mungo Park i Kolding.

Herunder kan du se tv-indslag fra prøverne: