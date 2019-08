Mand anholdt: Gulvet løftede sig efter eksplosionsagtig brand i kælder

En 44-årig mand er natten til mandag blevet anholdt og sigtet for at have anstiftet en med politiets ord ”eksplosionsagtig brand” i en ejendom i Nygade i Middelfart.

Branden opstod klokken 03.20 i kælderen under ejendommen, der består af kælderetage, stue og første sal.

- Den er nærmest sket som en eksplosion, siger Ehm Cristensen, vagtchef ved Fyns Politi.

Ifølge Fyns Politi var eksplosionen så kraftig, at gulvet i stuelejligheden løftede sig.

Ehm Christensen fortæller, at ejendommen allerede var evakueret, da politiet modtog anmeldelsen om branden.

- Så der var ikke fare for beboerne, ligesom der ikke var fare for, at branden skulle sprede sig, siger Ehm Christensen.

Mand ført bort

Branden er umiddelbart opstået i en krybekælder under ejendommen. Da politiet ankommer til branden, taler de med vidner og beboere.

Ifølge Local Eyes blev en person på gerningsstedet først tilset af reddere i en ambulance, inden han efterfølgende blev sat ind i politibil iført en DNA-dragt.

- Vi anholder en mand, der opfører sig mistænkeligt ude på stedet. Han sidder hos os nu, og sagen ligger hos efterforskerne, der mandag skal i gang med afhøring og arbejde på gerningsstedet, siger vagtchefen.

Den anholdte er en 44-årig mand, der bor i ejendommen. Politiet har mistanke om, at han har antændt branden.